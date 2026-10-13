Rà soát công tác chuẩn bị chuyên môn, kỹ thuật Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh vừa chủ trì cuộc họp với Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật và các đơn vị liên quan nhằm rà soát tiến độ chuẩn bị Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Cuộc họp nhằm tập trung tháo gỡ những khó khăn về công tác tổ chức thi đấu, nhân sự, hồ sơ vận động viên, cơ sở vật chất và kinh phí.

Theo báo cáo của Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật, công tác xây dựng điều lệ khung và điều lệ thi đấu các môn cơ bản được triển khai theo kế hoạch. Tuy nhiên, một số môn cần tiếp tục điều chỉnh địa điểm, thời gian thi đấu cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Việc cập nhật lịch thi đấu phải được thực hiện thống nhất, bảo đảm thông tin chính xác, tránh để những thông tin chưa chính thức ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị của các đoàn thể thao tham dự Đại hội.

Về công tác nhân sự, cuộc họp đã rà soát việc kiện toàn nhân sự tại TP.HCM và bổ sung thành viên Ban Tổ chức. Theo số liệu báo cáo ngày 7.10, đã có 53/63 môn, phân môn hoàn thiện hồ sơ cử thành viên tham gia Ban Tổ chức.

Đại diện các bộ môn cũng báo cáo những khó khăn, vướng mắc liên quan đến nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nơi lưu trú, đồng thời đề xuất các phương án giải quyết để báo cáo Ban Tổ chức xem xét, quyết định.

Một trong những nội dung được Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đặc biệt lưu ý là công tác rà soát hồ sơ đăng ký vận động viên. Theo đó, các bộ môn cần căn cứ đặc thù chuyên môn để thống nhất mẫu giấy khám sức khỏe theo quy định, bảo đảm đầy đủ điều kiện trước khi vận động viên tham gia thi đấu.

Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh chủ trì phiên họp

Cùng với đó, các bộ môn tiếp tục kiểm tra, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện phục vụ thi đấu; xác định cụ thể những hạng mục còn thiếu để chủ động xây dựng phương án thuê hoặc bổ sung. Đối với các môn như Bắn súng, Đua thuyền, việc chuẩn bị trang thiết bị cần được theo dõi sát sao, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Liên quan đến công tác tổ chức và điều hành thi đấu, Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh yêu cầu các bộ môn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình ban hành quyết định thành lập Ban Tổ chức và Ban Trọng tài của từng môn, bảo đảm đúng quy định.

Đối với lực lượng trọng tài, cần ưu tiên những người có năng lực chuyên môn tốt, có bằng cấp quốc tế và đáp ứng yêu cầu điều hành thi đấu. Các bộ môn chủ động phối hợp với liên đoàn thể thao và các đơn vị liên quan để xây dựng phương án nhân sự phù hợp, bảo đảm chất lượng chuyên môn của Đại hội.

Về kinh phí, Phó Cục trưởng yêu cầu rà soát toàn bộ nguồn kinh phí được giao, hoàn thiện các thủ tục tạm ứng cần thiết, bảo đảm phục vụ kịp thời các nhiệm vụ theo đúng quy định. Các bộ môn chủ động xây dựng phương án chi trả thù lao trọng tài, chi phí ăn ở, đi lại và các khoản kinh phí phục vụ công tác tổ chức thi đấu.

Theo kế hoạch, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ bắt đầu các cuộc tranh tài với môn Muay Thái, diễn ra tại TP.HCM từ ngày 20–30.10.

Trước đó đã có một số môn thi đấu tổ chức tại các tỉnh, thành khác như môn bóng bàn tổ chức tại Hải Phòng, nội dung marathon nam và nữ của môn điền kinh tại Đại hội đã diễn ra vào tháng 3 năm nay ở Khánh Hòa. Lễ khai mạc Đại hội được tổ chức vào ngày 21.11 và bế mạc vào ngày 12.12.

Là sự kiện thể thao có quy mô lớn nhất cả nước, được tổ chức 4 năm một lần, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đánh dấu bước tiến mới trong công tác tổ chức khi tiên phong ứng dụng công nghệ số toàn diện vào hoạt động điều hành, công khai kết quả thi đấu và cung cấp thông tin, tiện ích cho các lực lượng tham gia.

Kết luận cuộc họp, Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh yêu cầu Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành lịch thi đấu chính thức; tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị của từng môn; hoàn tất các quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Trọng tài và thống nhất những nội dung chuyên môn bằng văn bản.

Các nhiệm vụ cần được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, bảo đảm các điều kiện cần thiết để Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra an toàn, đúng quy định và đạt chất lượng chuyên môn.