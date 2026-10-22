Rà soát công tác chuẩn bị cho Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III, năm 2026

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại khu vực Quảng trường phường Bình Phước - nơi tổ chức các hoạt động chính của giải; đồng thời khảo sát các cung đường thi đấu, trong đó có cự ly dài nhất 42km đi qua địa bàn phường Bình Phước và phường Đồng Xoài. Đoàn tập trung rà soát điều kiện mặt đường, các nút giao thông, vị trí xuất phát, về đích, trạm tiếp nước, điểm y tế và những khu vực cần bố trí lực lượng bảo đảm an toàn cho vận động viên.

Đoàn khảo sát thực tế tại khu vực Quảng trường phường Bình Phước và các cung đường chạy. Ảnh: Ngọc Thảo

Sau khảo sát thực địa, Ban tổ chức đã làm việc với phường Bình Phước và phường Đồng Xoài cùng các đơn vị liên quan để rà soát kế hoạch vận hành giải, sơ đồ các cung đường và phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, tập trung trao đổi phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, bố trí lực lượng y tế, công tác hậu cần, vệ sinh môi trường, điện và chỉnh trang các tuyến đường chạy…

Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Nông Thanh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Thảo

Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III, năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-11, gồm 6 nội dung thi đấu: Kids Run 2km, chạy đồng hành 3km và các cự ly 5km, 10km, 21km, 42km. Theo đơn vị vận hành giải, tính đến nay đã có hơn 3.600 vận động viên đăng ký, trong đó có các vận động viên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Thảo

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Nông Thanh Tuấn đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ từng phần việc, xác định rõ lực lượng và trách nhiệm tại từng vị trí trên đường chạy; đặc biệt chú trọng an ninh, an toàn giao thông, y tế và hậu cần. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh cần được kịp thời tổng hợp, xử lý, bảo đảm các khâu chuẩn bị đồng bộ, an toàn, góp phần tổ chức giải thành công.