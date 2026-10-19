Rà soát công tác chuẩn bị cho Đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào

Cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Đoàn công tác do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn dự kiến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào trong hai ngày 24-25/10. Chuyến công tác nhằm trao đổi tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai tỉnh, đồng thời thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn công tác phát biểu tại cuộc họp.

Đại biểu tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung rà soát tiến độ chuẩn bị chương trình, nội dung làm việc, văn kiện, công tác đối ngoại, lễ tân, hậu cần, thủ tục xuất nhập cảnh, kinh phí quà tặng đối ngoại và các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn cho đoàn. Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm chuyến công tác diễn ra chu đáo, đúng kế hoạch.

Đại diện Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, khẩn trương hoàn thiện các nội dung chuẩn bị theo nhiệm vụ được phân công; rà soát kỹ chương trình làm việc, bảo đảm đầy đủ, chu đáo, đúng quy định. Đồng chí nhấn mạnh, công tác chuẩn bị phải được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, bảo đảm chuyến công tác an toàn, hiệu quả, góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.