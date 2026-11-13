Rà soát công tác chấm ảnh Cuộc thi 'Người đẹp Đất Mũi qua ảnh' lần thứ I, năm 2026

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau.

Đồng chí Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau, đánh giá cao sự chủ động của Ban Tổ chức trong triển khai cuộc thi, từ công tác tiếp nhận hồ sơ đến chuẩn bị các điều kiện chấm giải.

Ban Giám khảo cuộc thi gồm các nghệ sĩ nhiếp ảnh: Tạ Hoàng Nguyên (E.VAPA/G, ES.VAPA, E.FIAP); Đỗ Thuỳ Mai (A.VAPA, A.FIAP) và Hoạ sĩ Phan Thái Hoàng, Uỷ viên Ban Kiểm tra Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Nhà báo Nguyễn Quốc Danh, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi, thông tin về tình hình tiếp nhận hồ sơ và công tác chuẩn bị chấm ảnh dự thi.

Nhà báo Nguyễn Quốc Danh, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi, cho biết, tính đến 7 giờ ngày 13/11, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hồ sơ của 575 thí sinh gửi bộ ảnh dự thi.

Ban Tổ chức sẽ kết thúc nhận bộ ảnh dự thi hết ngày 13/11 và sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu với thể lệ để chọn các bộ ảnh đáp ứng đủ các yêu cầu theo thể lệ để tiến hành chấm giải.

NSNA Lê Nguyễn (E.VAPA/G, ES.VAPA, E.FIAP), Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật, thành viên Ban tổ chức cuộc thi, trao đổi, thống nhất quy trình chấm ảnh dự thi.

NSNA Đỗ Thuỳ Mai, đóng góp ý kiến, trao đổi về quy trình chấm ảnh dự thi.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo thống nhất thời gian, hình thức và quy trình chấm giải.

Theo đó, từ 14 giờ ngày 14-19/11, Ban Giám khảo tiến hành chấm ảnh trên hệ thống chấm ảnh chuyên nghiệp, bảo đảm đúng thể lệ cuộc thi. Qua các vòng chấm, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn các bộ ảnh đạt chất lượng để đưa vào vòng chấm xếp hạng và xét trao các giải thưởng.

Dự kiến, lễ trao giải diễn ra ngày 28/11, cùng với lễ trao giải Hội thi Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, lần thứ I năm 2026.

Nhà báo Lâm Hồ Sỹ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, phát biểu tại cuộc họp.

Nhà báo Lâm Hồ Sỹ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, đề nghị các thành viên Ban Giám khảo phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc khách quan, công tâm, đánh giá tác phẩm trên cơ sở các tiêu chí và thể lệ đã công bố. Qua đó, lựa chọn những bộ ảnh đẹp, thần thái tự nhiên, thể hiện nét duyên dáng, sự tự tin và vẻ đẹp riêng của phụ nữ Cà Mau.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Huy Thái kỳ vọng cuộc thi sẽ góp phần cụ thể hoá chủ trương phát triển văn hoá, tôn vinh những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Cà Mau trong thời kỳ mới. Đồng chí mong muốn cuộc thi không chỉ tạo dấu ấn về chất lượng nghệ thuật mà còn trở thành hoạt động truyền thông có sức lan toả, góp phần quảng bá bản sắc văn hoá, hình ảnh quê hương và con người Cà Mau trên các nền tảng số.

Cuộc thi “Người đẹp Đất Mũi qua ảnh” lần thứ I, năm 2026 do Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, tổ chức.