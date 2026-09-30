Rà soát cơ sở nuôi cá nước lạnh, cập nhật dữ liệu vùng nuôi

Hệ thống ao nuôi được kiên cố hóa bê tông, nguồn nước mát lạnh được dẫn theo đường ống về từ đầu nguồn suối chảy vào từng ao nuôi

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc rà soát nhằm cập nhật cơ sở dữ liệu về các cơ sở nuôi cá nước lạnh, phục vụ quản lý vùng nuôi, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng.

Nội dung thống kê gồm thông tin chủ cơ sở, địa điểm và vị trí khu nuôi, tọa độ địa lý, tổng diện tích nuôi, diện tích mặt nước hoặc ao, bể nuôi và sản lượng thực tế hoặc ước tính hằng năm. Đối với những cơ sở chưa có số liệu sản lượng đầy đủ, địa phương cần ghi rõ tình trạng và ước tính theo quy mô nuôi hiện có. Việc xác định vị trí được khuyến khích sử dụng tọa độ GPS theo hệ tọa độ WGS84, kèm bản đồ hoặc sơ đồ khu nuôi nếu có.

Đáng chú ý, Sở yêu cầu rà soát hiện trạng sử dụng đất tại khu vực nuôi, xác định có hay không tình trạng chồng lấn với đất lâm nghiệp, đất có rừng hoặc diện tích thuộc phạm vi quản lý, bảo vệ rừng. Nếu phát hiện dấu hiệu chồng lấn, địa phương cần xác định sơ bộ diện tích và ghi rõ hiện trạng để tiếp tục kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ quản lý đất đai, lâm nghiệp.

HTX cá tầm Việt Đức tọa lạc đầu nguồn suối Đạ Ral, xã Đam Rông 2

Các địa phương cũng cần rà soát hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm nuôi, như giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ thuê hoặc giao đất và các giấy tờ liên quan do cơ sở cung cấp; đồng thời cập nhật thông tin về quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan nếu có.

Để bảo đảm không bỏ sót đối tượng, UBND các xã, phường được đề nghị chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với thôn, tổ dân phố và các đơn vị liên quan kiểm tra toàn bộ cơ sở nuôi cá nước lạnh đang hoạt động, tạm ngừng hoạt động hoặc mới hình thành trên địa bàn, kể cả các cơ sở quy mô nhỏ và nuôi phân tán.

Đối với thông tin về đất lâm nghiệp, việc rà soát phải dựa trên hồ sơ, bản đồ quản lý đất đai, lâm nghiệp hiện có và thông tin do cơ sở cung cấp. Trường hợp chưa đủ căn cứ xác định chính xác ranh giới hoặc diện tích chồng lấn, địa phương phải ghi rõ “chưa xác định”, không tự đưa ra kết luận. Với các khu nuôi phân tán, cần thu thập tọa độ đại diện từng khu hoặc lập danh sách các điểm tọa độ kèm theo.

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu UBND các xã, phường gửi kết quả rà soát về Sở, thông qua Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, trước ngày 20/10/2026 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh. Ngay cả những địa phương không có cơ sở nuôi cá nước lạnh cũng phải có văn bản xác nhận để bảo đảm dữ liệu được tổng hợp đầy đủ.

Hệ thống thu nước từ suối tự nhiên về trại nuôi cá tầm của HTX cá tầm Việt Đức

Sở đồng thời cung cấp danh sách thông tin ban đầu về một số cơ sở nuôi cá nước lạnh được tổng hợp từ các nguồn hiện có, làm tài liệu tham khảo để địa phương đối chiếu, kiểm tra và cập nhật, không thay thế kết quả rà soát thực tế.

Việc rà soát không chỉ phục vụ công tác quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản mà còn tạo cơ sở để xác định rõ quy mô, địa điểm và tính pháp lý của các khu nuôi, nhất là những vị trí có khả năng liên quan đến đất lâm nghiệp và công tác bảo vệ rừng. Kết quả cập nhật sẽ hỗ trợ tỉnh quản lý vùng nuôi, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị và phát triển thương hiệu cá nước lạnh gắn với yêu cầu sử dụng đất đúng quy định./.