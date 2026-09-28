Rà soát cơ sở giáo dục đặc thù để sắp xếp, tổ chức lại

Nghị quyết này quy định về lĩnh vực, ngành, nghề đặc thù; tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù. Thẩm quyền, trình tự xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù; sử dụng kết quả xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù.

Tổ chức thực hiện và trách nhiệm phối hợp để phục vụ xây dựng, lựa chọn và thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

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Nghị quyết cũng nêu rõ các lĩnh vực, ngành, nghề đặc thù, gồm: Các lĩnh vực, ngành, nghề có yêu cầu đặc thù theo quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo bao gồm: Đào tạo giáo viên; pháp luật; sức khỏe; nghệ thuật; thể dục, thể thao; an ninh, quốc phòng.

Nghị quyết quy định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được xác định thuộc lĩnh vực đặc thù khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau: Có trên 50% quy mô người học chính quy thuộc các ngành, nghề đào tạo đặc thù quy định tại Điều 3 Nghị quyết này, tính bình quân trong 3 năm gần nhất hoặc từ thời điểm thành lập, tổ chức lại gần nhất đối với cơ sở có thời gian hoạt động dưới 3 năm. Được cơ quan có thẩm quyền xác định vai trò nòng cốt trong đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu của lĩnh vực, ngành, nghề đặc thù hoặc giao chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên sâu thuộc lĩnh vực, ngành, nghề đặc thù để phục vụ trực tiếp yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước, ngành, lĩnh vực...