Rà soát cơ chế điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trước biến động giá vật liệu
Liên quan đến tình trạng giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao do các nguyên nhân khách quan, gây khó khăn cho việc thực hiện các hợp đồng theo hình thức đơn giá cố định, hợp đồng trọn gói, cũng như những bất cập trong việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá theo hệ số khi chỉ số giá xây dựng do địa phương công bố chưa theo kịp diễn biến thị trường, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, đây là vấn đề được nhiều chủ đầu tư quan tâm và cơ quan quản lý nhà nước đang tiếp tục theo dõi, đánh giá.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/ra-soat-co-che-dieu-chinh-gia-hop-dong-xay-dung-truoc-bien-dong-gia-vat-lieu/7424.html