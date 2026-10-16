Rà soát cơ chế điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trước biến động giá vật liệu

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quy định chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà đối với một số đối tượng ưu tiên khi thuê nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở trên địa bàn thành phố.