Rà soát chương trình phổ thông, hướng tới giảm áp lực học và thi

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ vào sáng 3-10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ GD&ĐT tổng rà soát chương trình, nội dung dạy học, kiểm tra và nghiên cứu điều chỉnh nhằm giảm áp lực học tập, thi cử.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ vào sáng 3-10. Ảnh: VGP

Thủ tướng đồng thời giao Bộ GD&ĐT xây dựng lộ trình cụ thể để hoàn thành bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028-2029; đổi mới công tác biên soạn, xuất bản, phát hành và cung ứng sách.

Đây là lần thứ hai trong 2 tuần, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải. Tại chỉ đạo ngày 19-9, Thủ tướng nhấn mạnh chương trình phải thực sự là nền tảng, giúp học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết, đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm.

Theo Bộ GD&ĐT, việc hoàn thiện chương trình và sách giáo khoa lần này không phải xây dựng lại từ đầu mà sẽ kế thừa những nội dung phù hợp, đồng thời rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh theo các yêu cầu mới.

Bộ đã thành lập các nhóm nghiên cứu, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý, giáo viên và các đối tượng liên quan để hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Sách giáo khoa sẽ được rà soát theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, phù hợp điều kiện dạy học ở từng vùng, miền; giảm nội dung trùng lặp, nặng lý thuyết hoặc quá chuyên sâu, không cần thiết đối với giáo dục phổ thông. Đồng thời, cập nhật các nội dung về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc, nhân vật lịch sử và tiền bối cách mạng phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Một nội dung đáng chú ý là Bộ GD&ĐT được giao xác định bản quyền sách giáo khoa là tài sản của Nhà nước, chịu trách nhiệm về nội dung và giữ bản quyền; đồng thời nghiên cứu phương án phát hành miễn phí sách giáo khoa cho học sinh theo lộ trình. Phương thức phát hành, cung ứng cũng được rà soát theo hướng cắt giảm khâu trung gian, tăng tính chủ động của địa phương.

Việc rà soát, hoàn thiện chương trình và sách giáo khoa được thực hiện theo lộ trình, với các bước nghiên cứu, lấy ý kiến, thẩm định và ban hành theo quy định.

Mục tiêu là giảm áp lực học tập, thi cử nhưng vẫn bảo đảm chất lượng giáo dục, tính ổn định của hoạt động dạy học và hạn chế xáo trộn không cần thiết đối với nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh.