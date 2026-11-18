Ngày 16/11/2026, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 5763/UBND-KGVX về việc chỉ đạo triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Theo đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh, chủ trì rà soát toàn bộ danh mục nhiệm vụ trên Hệ thống theo dõi thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; loại bỏ những nhiệm vụ mang tính thường xuyên, không gắn trực tiếp với mục tiêu của Nghị quyết hoặc thiếu tính trọng tâm, đột phá. Việc đăng ký, cập nhật nhiệm vụ phải được kiểm soát chặt chẽ, chỉ đưa lên Hệ thống những nhiệm vụ đã được Ban Chỉ đạo xem xét, thông qua. Mỗi nhiệm vụ phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”, có sản phẩm, kết quả đầu ra cụ thể; nhiệm vụ triển khai theo giai đoạn phải xác định rõ tiến độ và kết quả từng giai đoạn. Công tác rà soát, chuẩn hóa và cập nhật Hệ thống phải hoàn thành trước ngày 18/11/2026.

Đặc biệt, trong năm 2026, tỉnh lựa chọn ít nhất 01 sản phẩm trọng tâm có tính dẫn dắt, ứng dụng cao, góp phần tăng năng suất và có thể lượng hóa bằng giá trị. Từ năm 2027, mỗi năm lựa chọn, triển khai từ 02 - 03 sản phẩm trọng tâm để tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển. Theo đó, Công an tỉnh phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khai thác mạng lưới cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nhằm tìm kiếm công nghệ, huy động nguồn lực, kết nối đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương chủ động rà soát, báo cáo Công an tỉnh cập nhật các nhiệm vụ bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, sản phẩm đầu ra cụ thể; nghiên cứu, đề xuất các sản phẩm trọng tâm phù hợp với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương.

Các định hướng ưu tiên tập trung vào phát triển giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong canh tác, nuôi trồng; phòng, chống dịch bệnh; giảm tổn thất, chi phí sản xuất; phát triển kinh tế rừng, kinh tế biển và nâng cao giá trị sản phẩm chủ lực. Trong lĩnh vực công nghiệp, vật liệu, cơ khí, xây dựng và logistics, chú trọng công nghệ chế tạo, tự động hóa, vật liệu mới, tái chế phụ phẩm, tiết kiệm năng lượng, phát triển công nghiệp hỗ trợ và các sản phẩm có khả năng thay thế nhập khẩu. Đối với lĩnh vực y dược, chế biến và bảo quản sau thu hoạch, ưu tiên công nghệ sinh học, sản phẩm dược liệu, thiết bị y tế, công nghệ chế biến sâu, bảo quản và phát triển sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, nhu cầu thị trường.

Đối với công nghệ chiến lược, lựa chọn sản phẩm trên cơ sở năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ, khả năng huy động doanh nghiệp và thị trường; ưu tiên một số công nghệ có thể ứng dụng ngay vào sản xuất, kinh doanh. Trong lĩnh vực công nghệ số và chuyển đổi số, ưu tiên ứng dụng công nghệ phục vụ quản lý, sản xuất và cung cấp dịch vụ; kế thừa nền tảng dùng chung, tránh đầu tư trùng lặp.

Việc rà soát, lựa chọn nhiệm vụ và sản phẩm trọng tâm nhằm tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn kết quả thực hiện với năng suất, giá trị và hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.