Rà soát, chuẩn hóa kết nối dữ liệu ngành Công Thương lên kho dữ liệu dùng chung của tỉnh

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Hiện nay, Sở Công Thương đang được giao quản lý 16 danh mục cơ sở dữ liệu thuộc các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng, điện lực và khoáng sản. Sở đã rà soát, điều chỉnh các trường thông tin, cập nhật danh mục thuộc phạm vi quản lý; rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu chuyên ngành lên kho dữ liệu dùng chung, Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Cổng dữ liệu mở của tỉnh. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu được chú trọng; thực hiện quản lý tài khoản, phân quyền truy cập, giám sát hệ thống và triển khai các giải pháp phòng, chống mã độc. Tuy nhiên, việc đồng bộ dữ liệu giữa 4 phần mềm “Cơ sở dữ liệu ngành Công Thương”, kho dữ liệu dùng chung, Trung tâm IOC và Cổng dữ liệu mở chưa liên tục, kịp thời. Tần suất cập nhật một số chỉ tiêu chưa phù hợp với đặc thù hình thành dữ liệu, nhất là sản lượng điện của các nhà máy thủy điện, do số liệu chính thức thường được chốt vào ngày hôm sau...

Đại diện Thống kê tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc.

Đại diện Sở Công Thương phát biểu ý kiến.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, thống nhất đầu mối cung cấp; nguồn dữ liệu chính thức, thời điểm chốt và tần suất cập nhật đối với từng nhóm chỉ tiêu; nghiên cứu cơ chế cập nhật phù hợp với chu kỳ vận hành đối với dữ liệu sản lượng điện.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu nhấn mạnh việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phải gắn với bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước và dữ liệu cá nhân; kiểm soát chặt chẽ việc khai thác, sử dụng, chia sẻ dữ liệu. Đồng thời đề nghị Sở Công Thương tiếp tục rà soát toàn diện các danh mục cơ sở dữ liệu, dữ liệu mở thuộc phạm vi quản lý; xác định rõ trách nhiệm của từng phòng chuyên môn trong cập nhật, kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan chuẩn hóa trường thông tin, thống nhất nguồn dữ liệu, thời điểm chốt số liệu và tần suất cập nhật đối với từng nhóm chỉ tiêu, nhất là dữ liệu phục vụ theo dõi, điều hành và tính toán GRDP. Đối với VNPT, phối hợp rà soát toàn bộ quy trình kết nối, đồng bộ giữa 4 hệ thống; xác định nguyên nhân, khắc phục tình trạng dữ liệu cập nhật chậm, thiếu liên thông, bảo đảm dữ liệu được kết nối thông suốt, chính xác, không trùng lặp. Đồng thời, khẩn trương rà soát, thực hiện điều chuyển dữ liệu khoáng sản theo danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt.