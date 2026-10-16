Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trên hệ thống IOC phục vụ đánh giá GRDP tỉnh năm 2026

Tại cuộc làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tiến độ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng biểu mẫu và cấu hình các trường thông tin phục vụ cập nhật dữ liệu GRDP trên hệ thống IOC. Đến nay, Sở đã tổng hợp ý kiến các sở, ngành, hoàn thiện dự thảo kế hoạch thu thập, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu phục vụ tính toán GRDP tỉnh Sơn La năm 2026, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành. Sau khi kế hoạch được phê duyệt, Sở sẽ phối hợp với Thống kê tỉnh, Viễn thông Sơn La và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc làm việc

Lãnh đạo Thống kê tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc

Hiện hệ thống IOC đã tích hợp 13 dữ liệu liên quan đến GRDP của 3 đơn vị, gồm: Sở Tài chính 5 dữ liệu, Thống kê tỉnh 6 dữ liệu và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 dữ liệu. Nội dung chủ yếu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, đầu tư công, du lịch và các chỉ tiêu tăng trưởng, quy mô GRDP theo kỳ báo cáo. Tuy nhiên, việc cấu hình biểu mẫu, trường dữ liệu và tích hợp lên hệ thống chưa hoàn thiện do đang chờ Thống kê tỉnh cung cấp chính thức bộ chỉ tiêu, biểu mẫu tính toán GRDP.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về tiến độ hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu; việc chuẩn hóa, kết nối và cập nhật dữ liệu lên IOC; trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm số liệu đầy đủ, chính xác, thống nhất, đáp ứng yêu cầu tổng hợp và đánh giá GRDP của tỉnh.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc làm việc

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị Thống kê tỉnh khẩn trương hoàn thiện, cung cấp bộ chỉ tiêu, biểu mẫu và các trường dữ liệu phục vụ tính toán GRDP của tỉnh; Công an tỉnh phối hợp rà soát, cập nhật các biểu mẫu liên quan. Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viễn thông Sơn La cấu hình, tích hợp dữ liệu lên hệ thống IOC; thường xuyên theo dõi tiến độ, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả.