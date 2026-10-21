Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trên cổng IOC

Rà soát, chuẩn hoá dữ liệu trên cổng IOC

Hiện nay, trên hệ thống IOC đang có 13 dữ liệu có liên quan đến GRDP của 3 cơ quan, đơn vị, gồm: Thống kê tỉnh; Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thống kê tỉnh đã làm việc với 4 Sở, 2 xã liên quan để trao đổi về các chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo; các cơ quan, đơn vị đang phối hợp xây dựng hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu, trường dữ liệu để chuẩn hóa, cấu hình và tích hợp lên Kho dữ liệu và IOC.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc làm việc.

Đối với hạ tầng kỹ thuật Kho dữ liệu, IOC sẵn sàng triển khai các bước tiếp theo. Về biểu mẫu nhập liệu báo cáo thiết kế, các sở, ngành giao về xã, phường để thu thập thông tin cung cấp cho IOC. Hiện nay, Viễn thông Sơn La đang xây dựng App trên điện thoại để các tổ dân phố, thôn, bản nhập liệu theo các chỉ tiêu được giao rồi gửi lên xã phường tổng hợp.

Đại biểu phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan kiện toàn Tổ công tác vận hành Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở tỉnh; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để các đơn vị nhập dữ liệu có sự kết nối; dữ liệu của một đơn vị nhập lên theo nguyên tắc “một chỉ tiêu - một khái niệm - một phạm vi - một đơn vị tính - một phương pháp - một nguồn dữ liệu thống nhất”. Công an tỉnh tiếp quản, quản lý nguồn dữ liệu, bảo đảm theo phương châm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung”; chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp chặt chẽ với thôn, bản để nhập dữ liệu.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm hạ tầng, biểu mẫu, số liệu và các điều kiện cần thiết để triển xây dựng, hoàn thiện, chuẩn hoá dự liệu trên cổng IOC của tỉnh. Phường Chiềng Cơi phối hợp với các đơn vị liên quan, thống nhất biểu mẫu, tiêu chí, dữ liệu của phường để đến 30/10/2026 hoàn thành bộ dữ liệu chuẩn của phường.