Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc làm việc.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Triển khai xây dựng kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, Sở Xây dựng đã phân công công chức phụ trách từng chỉ tiêu, phối hợp với VNPT và Thống kê tỉnh hoàn thiện hệ thống. Đến nay, Sở đã chuẩn hóa, cập nhật 44 dữ liệu, xây dựng 18 bảng điều khiển (dashboard) trên Cổng IOC tỉnh phục vụ công tác quản lý, điều hành. Đồng thời, triển khai kết nối 2 cơ sở dữ liệu chuyên ngành về quy hoạch và nguồn nguyên liệu vật liệu xây dựng, từng bước chuyển từ nhập liệu thủ công sang chia sẻ dữ liệu tự động. Sở cũng phối hợp hoàn thiện 2 biểu mẫu thống kê về xây dựng, sửa chữa nhà ở của các hộ dân (thí điểm tại phường Chiềng Cơi) và tình hình thực hiện các dự án, công trình (đã cập nhật số liệu 16 dự án).

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu ý kiến.

Đại diện Thống kê tỉnh phát biểu ý kiến.

Tuy nhiên, khối lượng dữ liệu lớn, thời gian nhập liệu, kiểm duyệt và cập nhật lên hệ thống trước 17 giờ hằng ngày dễ gây quá tải, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng đối soát. Tháo gỡ khó khăn, Sở Xây dựng đề xuất sớm hoàn thiện hệ thống IOC để vận hành thử nghiệm; nghiên cứu chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, cho phép cấp thôn, bản cập nhật dữ liệu trực tiếp lên hệ thống. Các sở, ngành và UBND cấp xã thực hiện kiểm tra, đối soát, yêu cầu điều chỉnh khi phát hiện số liệu bất thường...

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu ghi nhận nỗ lực của ngành Xây dựng trong rà soát, chuẩn hóa, kết nối dữ liệu vào kho dữ liệu dùng chung của tỉnh. Đồng thời, đề nghị ngành khẩn trương rà soát 44 danh mục dữ liệu, bổ sung, cập nhật những thông tin còn thiếu, chưa chính xác; phân biệt rõ dữ liệu chưa phát sinh và chưa được thu thập. Hoàn thiện biểu mẫu thống kê, mở rộng thu thập dữ liệu đến tất cả các xã, phường, nhất là hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà ở và các dự án, công trình xây dựng. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương hoàn thiện quy trình cập nhật, kết nối dữ liệu, sớm vận hành thử nghiệm hệ thống; nghiên cứu cơ chế hậu kiểm, giảm khâu trung gian, bảo đảm tính chính xác, kịp thời của số liệu. Phát huy hiệu quả 18 dashboard trên hệ thống IOC trong phân tích, đánh giá các chỉ tiêu, tiến độ dự án, hoạt động đầu tư xây dựng, đối chiếu với kịch bản tăng trưởng GRDP quý IV và cả năm 2026./.