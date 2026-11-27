Họp rà soát, chuẩn hóa kết nối dữ liệu ngành lên Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Tính đến tháng 11/2026, Sở VHTT&DL đã thành lập, kiện toàn Tổ xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác dữ liệu, phân công đầu mối thực hiện. Sở chủ trì xây dựng 32 cơ sở dữ liệu thuộc các lĩnh vực du lịch, văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, báo chí, xuất bản; cả 32 cơ sở dữ liệu đã được tạo lập, cập nhật trên Kho dữ liệu dùng chung, có 33 danh mục được phê duyệt và đưa lên Cổng dữ liệu mở của tỉnh.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Việc khai thác trên Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) bước đầu được triển khai với nhóm dashboard ngành với 16 biểu đồ, 15 kịch bản điều hành và 15 kịch bản khai thác dữ liệu qua chatbot AI. Bản đồ số du lịch thông minh đã cung cấp API chia sẻ dữ liệu về điểm du lịch, di tích, du lịch cộng đồng, danh lam thắng cảnh. Hệ thống báo cáo, thống kê du lịch đang được vận hành tại 75 xã, phường, thực hiện báo cáo hằng tháng về lượng khách, doanh thu và cơ sở lưu trú; Sở đang đề xuất kết nối API với Kho dữ liệu dùng chung.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL phát biểu tại cuộc họp

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn một số khó khăn, vướng mắc. Dữ liệu chủ yếu được nhập thủ công, chưa kết nối, đồng bộ tự động qua API và LGSP từ các hệ thống nguồn, dẫn đến nguy cơ chậm cập nhật, thiếu đồng bộ. Một số trường dữ liệu chưa được chuẩn hóa định dạng, ảnh hưởng đến việc xây dựng biểu đồ, thiết lập cảnh báo trên IOC. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành quốc gia do Bộ VHTT&DL quản lý, như dữ liệu về di sản, di tích, hiện vật… chưa được chia sẻ, đồng bộ về tỉnh…

Các đại biểu dự cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị Sở VHTT&DL tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh kết nối đồng bộ dữ liệu, xây dựng hệ thống cảnh báo tự động và cơ chế kiểm soát, bảo đảm dữ liệu cập nhật thường xuyên, tránh trùng lặp. Hoàn thiện hệ thống biểu đồ, giám sát trên IOC, ưu tiên các biểu đồ phục vụ coogn tác chỉ đạo điều hành; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, số hóa tài nguyên du lịch. Đồng thời, thực hiện nghiêm Quy chế cập nhật dữ liệu, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống", phục vụ hiệu quả công tác quản lý, thống kê và tính toán GRDP của tỉnh.

Giao diện hệ thống dữ liệu ngành VHTT&DL

Đối với các đơn vị liên quan, đồng chí đề nghị tăng cường phối hợp, thống nhất các quy trình cập nhật dữ liệu; hướng dẫn tiêu chuẩn kết nối, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng cấu hình biểu đồ, cảnh báo trên IOC, bảo đảm dữ liệu được chuẩn hóa, đồng bộ, kịp thời phục vụ công tác quản lý, điều hành và đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.