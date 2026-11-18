Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường lên kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị đã phối hợp với VNPT Sơn La rà soát, đánh giá dữ liệu đã cập nhật lên kho dữ liệu dùng chung. Đến ngày 16/11, ngành đã rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và cập nhật dữ liệu cho 44 bảng, với 1.058 trường dữ liệu và 15.280 bản ghi. Hiện đơn vị tiếp tục phối hợp hoàn thiện cấu trúc biểu mẫu nhập liệu, phấn đấu hoàn thành việc cập nhật đầy đủ dữ liệu trước ngày 15/12/2026.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục dữ liệu; đối chiếu toàn bộ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, xác định rõ dữ liệu kế thừa, dữ liệu cần bổ sung, xây dựng mới, dữ liệu trùng lặp và dữ liệu chuyển giao quản lý, bảo đảm thống nhất đầu mối và không bỏ sót thông tin.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan chuẩn hóa, cập nhật và kiểm soát chất lượng dữ liệu; hoàn thiện cấu trúc bảng, trường thông tin và biểu mẫu dữ liệu, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, khả năng khai thác, sử dụng. Trong đó, ưu tiên các cơ sở dữ liệu về sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, nông lâm thủy sản, phòng chống thiên tai và các dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành, tính toán các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là chỉ tiêu GRDP, bảo đảm kết nối đầy đủ với kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.