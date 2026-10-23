Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi UBND tỉnh, thành về việc thực hiện chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Theo đó, Bộ Nội vụ hướng dẫn về các chính sách đối với viên chức ngành giáo dục trong quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP.

Từ các kết luận của Bộ Chính trị, địa phương hoàn thiện việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, bố trí, sử dụng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải gắn với yêu cầu khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, bảo đảm nguyên tắc "ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên".

Rà soát chính sách với giáo viên, cán bộ không chuyên trách sau sắp xếp (Ảnh: Hữu Thắng).

Nguyên tắc khác cần đảm bảo là điều chuyển, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, bảo đảm các điều kiện phục vụ năm học 2026-2027.

Các tỉnh thành cũng rà soát tổng thể phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục, thực trạng đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý và giáo viên và thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại, bố trí, điều động, thuyên chuyển, sắp xếp, sử dụng đội ngũ giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Việc giảm biên chế phải đảm bảo phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục sau sắp xếp trên địa bàn để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong quá trình xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, Bộ Nội vụ lưu ý số lượng viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục còn lại sau khi sắp xếp được hưởng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Các địa phương quyết định giải quyết chính sách trên cơ sở thực hiện các quy định tại Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP và triển khai đầy đủ, đồng bộ các giải pháp về khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý, viên chức giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục đã được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết tinh giản biên chế trước thời điểm ban hành Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP nhưng thời điểm nghỉ việc sau thời điểm Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP có hiệu lực, Bộ Nội vụ hướng dẫn với 2 trường hợp cụ thể.

Đầu tiên là người đã được cấp có thẩm quyền quyết định bố trí vào vị trí việc làm mới phù hợp với trình độ đào tạo, năng lực công tác ở cơ sở giáo dục sau sắp xếp thì không đặt vấn đề giải quyết tinh giản biên chế đối với các trường hợp này.

Còn trường hợp thuộc đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 2 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP thì tiếp tục thực hiện theo quy định.

Đến ngày 24/8, 34 địa phương đã phê duyệt đề án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập. Tổng số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm từ 37.530 xuống 18.548, tương ứng giảm 18.982 đầu mối (50,6%).

Bên cạnh đó, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương thực hiện việc rà soát và chịu trách nhiệm trong việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thuộc thẩm quyền quản lý nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Việc thực hiện chính sách bảo đảm đúng đối tượng, đúng chính sách và trình tự, thủ tục theo quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Nội vụ; trường hợp phát hiện sai sót thì có trách nhiệm khắc phục kịp thời theo quy định.

Để có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền, Bộ đề nghị các địa phương báo cáo nhanh kết quả giải quyết đối với các đối tượng nêu trên thuộc phạm vi quản lý trước 25/10 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.