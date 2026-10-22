Rà soát chính sách đất đai, nhà ở, tháo gỡ vướng mắc cho thị trường bất động sản

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chủ trì phiên thảo luận.

Rà soát đồng bộ chính sách, nâng cao hiệu quả sử dụng đất

Gợi ý thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị rà soát các quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giá đất, bảo đảm phù hợp với các chủ trương, nghị quyết đã ban hành và tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn.

Liên quan đến phạm vi thu hồi đất, đồng chí đề nghị đánh giá kỹ tác động của quy định thu hẹp các trường hợp thu hồi đất để bảo đảm không cản trở việc triển khai các dự án phát triển du lịch, khu nghỉ dưỡng, sân golf và các khu công nghiệp đổi mới sáng tạo theo chủ trương, chính sách đã được ban hành.

Về bảng giá đất, đồng chí lưu ý cần quy định rõ các trường hợp phải điều chỉnh, tránh phát sinh thủ tục không cần thiết. Chẳng hạn, việc đổi tên đường nhưng hệ số điều chỉnh giá đất không thay đổi thì không nhất thiết phải trình HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Đối với Luật Nhà ở (sửa đổi), Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị làm rõ chính sách khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội; quy định về cải tạo, xây dựng lại chung cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân. Với Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), cần làm rõ điều kiện chuyển nhượng dự án đang thế chấp tại ngân hàng, tránh thủ tục thiếu rõ ràng làm chậm quá trình chuyển nhượng, gây lãng phí nguồn lực.

Đồng chí cũng đề nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 171 về thí điểm dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc trên cơ sở quyền sử dụng đất sẵn có; nếu chính sách phát huy hiệu quả, cần nghiên cứu thể chế hóa vào luật.

Đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên phát biểu tại phiên thảo luận.

Kiểm soát đầu cơ, minh bạch giá giao dịch bất động sản

Tham gia góp ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Tạ Thị Yên đề nghị làm rõ cơ chế điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại; cân nhắc quy định ngay trong Luật mức sàn hoặc nguyên tắc về tỷ lệ điều tiết để bảo đảm thực hiện thống nhất.

Đối với đất đã giao để thực hiện dự án nhưng chậm đưa vào sử dụng do lỗi chủ quan, đại biểu đề nghị rút ngắn thời gian xử lý, quy định khoản phải nộp lũy tiến đủ sức răn đe, tránh tình trạng giữ đất chờ tăng giá. Về khoản 1 Điều 58, đại biểu nghiêng về phương án 2, theo đó dự án nhà ở thương mại chỉ được thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất ở; đồng thời, đề nghị đánh giá kỹ tác động đến nguồn cung và có giải pháp phát triển quỹ đất theo quy hoạch.

Liên quan đến nội dung gợi ý thảo luận của Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu đề nghị xây dựng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất dựa nhiều hơn vào dữ liệu giao dịch thực tế; công khai phương pháp xác định và kết nối dữ liệu giữa hệ thống thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản với cơ sở dữ liệu đất đai.

Đối với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), đại biểu đề nghị theo dõi riêng nguồn tiền chủ đầu tư nộp để thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội, quy định rõ thời hạn sử dụng và đánh giá hiệu quả qua số lượng nhà ở thực tế được tạo ra. Với nhà ở cho thuê hưởng ưu đãi của Nhà nước, cần quy định thời gian tối thiểu duy trì công năng cho thuê, cơ chế xử lý ưu đãi khi chuyển đổi mục đích; đồng thời, bảo toàn hợp lý ưu đãi của Nhà nước khi nhà ở xã hội được chuyển nhượng.

Về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), đại biểu nhấn mạnh yêu cầu minh bạch giá giao dịch, kể cả giao dịch thứ cấp giữa cá nhân với nhau, gắn với mã định danh bất động sản. Đồng thời, cần duy trì các quy định cốt lõi bảo vệ người mua nhà hình thành trong tương lai, nhất là điều kiện huy động vốn, đặt cọc, tỷ lệ thanh toán và khoản 5% giá trị hợp đồng được giữ lại để bảo đảm trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc cấp Giấy chứng nhận.

Đại biểu Quốc hội Vừ A Bằng phát biểu tại phiên thảo luận.

Bổ sung chính sách nhà ở cho người dân vùng thiên tai

Tham gia góp ý dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), đại biểu Vừ A Bằng đề nghị giữ quy định về đối tượng được thuê nhà ở công vụ đối với giáo viên, bác sĩ, nhân viên y tế đến công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo như Luật hiện hành.

Về chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, đại biểu đề nghị bổ sung hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở do nguy cơ thiên tai đe dọa tính mạng hoặc phải di dời khẩn cấp nhưng chưa được bồi thường, bố trí tái định cư bằng nhà ở, đất ở vào nhóm được hưởng chính sách hỗ trợ. Thực tế tại địa bàn miền núi, lũ quét, sạt lở đất khiến nhiều hộ mất nhà ở, đất ở nhưng không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có nguy cơ không tiếp cận được chính sách nhà ở xã hội.

Đối với dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), đại biểu đề nghị bổ sung trách nhiệm của UBND cấp xã trong quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, UBND cấp xã cần theo dõi tình hình hoạt động trên địa bàn, kiểm tra, phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh kiểm tra điều kiện kinh doanh, rà soát dự án và cập nhật thông tin thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản tại cơ sở.