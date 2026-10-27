Rà soát chi phí tuân thủ thuế, giảm gánh nặng cho cơ sở bán lẻ

Cán bộ Thuế tỉnh Phú Thọ trực tiếp đến từng hộ kinh doanh để hướng dẫn người dân kê khai thuế.

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Bên cạnh chi phí phần mềm, hóa đơn điện tử, nguồn lực về nhân sự, thời gian và công sức thực hiện các thủ tục thuế, kế toán cũng cần được tính đến để bảo đảm quy định phù hợp với quy mô, đặc thù hoạt động kinh doanh.

Theo Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành, cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ là định hướng xuyên suốt của ngành Thuế. Việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh từ thực tiễn, trong đó có những ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng, là cơ sở để cơ quan thuế đánh giá mức độ phù hợp của chính sách và quá trình tổ chức thực hiện.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để vừa đáp ứng yêu cầu quản lý thuế, vừa bảo đảm chi phí tuân thủ hợp lý, tương xứng với quy mô, mô hình và điều kiện hoạt động của từng cơ sở kinh doanh. Theo đó, các đơn vị thuộc Cục Thuế cần phân tích cụ thể những khoản chi phí phát sinh, xác định mức độ cần thiết và nghiên cứu giải pháp xử lý đối với những bất cập thuộc thẩm quyền; những nội dung vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Đại diện lãnh đạo Thuế thành phố Hà Nội cho biết, chi phí tuân thủ không chỉ nằm ở việc mua phần mềm hay sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử. Các cơ sở kinh doanh còn phải bố trí nhân lực, dành thời gian và công sức để thực hiện kê khai thuế, lập hóa đơn và đáp ứng yêu cầu về kế toán. Những yếu tố này cần được đánh giá đầy đủ, nhất là đối với các hộ kinh doanh và cơ sở bán lẻ có quy mô, điều kiện vận hành khác nhau.

Đối với dịch vụ hóa đơn điện tử, việc rà soát cần làm rõ các cấu phần chi phí như phần mềm, bản quyền, kết nối hệ thống, nâng cấp và hỗ trợ kỹ thuật. Chi phí cần được xem xét trên cơ sở nhu cầu sử dụng thực tế, tránh phát sinh những khoản không cần thiết, gây áp lực cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Chị Khanh, một hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, cho biết việc áp dụng hóa đơn điện tử giúp hoạt động bán hàng, quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện hơn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, hộ kinh doanh vẫn cần thời gian làm quen với quy trình và bố trí chi phí sử dụng phần mềm, dịch vụ. Chị mong muốn cơ quan thuế tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, đồng thời khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ có mức phí phù hợp với quy mô kinh doanh, giúp hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và yên tâm phát triển hoạt động kinh doanh.

Với các siêu thị và cơ sở bán lẻ có số lượng giao dịch lớn, việc tối ưu chi phí dịch vụ, đơn giản hóa quy trình kê khai và sử dụng hóa đơn điện tử có ý nghĩa trực tiếp đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Thực tế này cho thấy, đánh giá tác động của quá trình chuyển đổi phương thức quản lý thuế cần vượt ra ngoài chi phí dịch vụ, bao gồm cả nguồn lực tổ chức thực hiện tại cơ sở kinh doanh. Việc rà soát quy định pháp luật, quy trình nghiệp vụ và tình hình triển khai cần gắn với từng nhóm đối tượng, qua đó nhận diện những yêu cầu chưa phù hợp để có giải pháp điều chỉnh.

Theo định hướng của Cục Thuế, việc tiếp tục tiếp nhận phản ánh, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ là cơ sở để đề xuất giải pháp giảm chi phí tuân thủ không cần thiết, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về thuế. Mục tiêu là triển khai chính sách minh bạch, thuận lợi, phù hợp với thực tiễn và tạo điều kiện để các cơ sở kinh doanh hoạt động ổn định.