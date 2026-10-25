Rà soát chi phí chuyển đổi thuế cho cơ sở kinh doanh bán lẻ

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Phương Thảo

Nhận diện đầy đủ chi phí tuân thủ

Cục Thuế vừa tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá những khó khăn, chi phí phát sinh trong quá trình chuyển đổi phương thức quản lý thuế tại các siêu thị và cơ sở kinh doanh bán lẻ.

Nội dung rà soát tập trung vào việc chuyển từ phương pháp khoán sang kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Theo Cục Thuế, việc triển khai chính sách phải bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, đồng thời phù hợp với quy mô, mô hình và điều kiện hoạt động của từng cơ sở kinh doanh.

Phát biểu tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, Bộ Tài chính và ngành Thuế thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Cơ quan thuế tiếp tục theo dõi, tiếp nhận các ý kiến phản ánh từ thực tiễn để đánh giá những bất cập trong quá trình thực hiện.

Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu các đơn vị lắng nghe đầy đủ ý kiến của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ; phân tích từng khoản chi phí, mức độ cần thiết và sự phù hợp với hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, đại diện Thuế TP. Hà Nội cho rằng chi phí tuân thủ không chỉ là tiền mua phần mềm hoặc sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử.

Người nộp thuế còn phải dành nhân lực, thời gian và công sức để thực hiện các yêu cầu về kê khai, kế toán, hóa đơn.

Những yếu tố này cần được tính toán khi đánh giá tác động của quá trình chuyển đổi, đặc biệt đối với cơ sở kinh doanh có quy mô nhỏ hoặc nguồn lực hạn chế.

Hướng tới giải pháp phù hợp từng mô hình kinh doanh

Một vấn đề khác được đặt ra là cơ cấu giá dịch vụ hóa đơn điện tử trên thị trường.

Theo đó, việc rà soát cần xem xét các khoản chi cho phần mềm, bản quyền, kết nối hệ thống, nâng cấp và dịch vụ hỗ trợ. Mục tiêu là xác định những khoản chi thực sự cần thiết, tránh phát sinh gánh nặng không phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Đối với siêu thị và cơ sở bán lẻ có số lượng giao dịch lớn, chi phí dịch vụ và khả năng vận hành hệ thống hóa đơn có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.

Trong khi đó, những cơ sở có quy mô nhỏ thường gặp khó khăn về nhân sự kế toán, kỹ năng công nghệ và tổ chức dữ liệu phục vụ kê khai.

Vì vậy, giải pháp giảm chi phí cần gắn với đặc điểm của từng nhóm người nộp thuế, thay vì áp dụng một cách thức hỗ trợ giống nhau.

Đại diện cộng đồng hộ kinh doanh cũng bày tỏ mong muốn những khó khăn thực tế được tiếp thu, từng bước giảm bớt chi phí trong quá trình chuyển đổi.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, các đơn vị thuộc Cục Thuế sẽ tiếp tục rà soát quy định pháp luật, quy trình nghiệp vụ và tình hình triển khai thực tế để đề xuất phương án xử lý.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ được nghiên cứu giải quyết; nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét.