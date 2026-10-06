Rà soát cầu yếu khi mực nước sông, suối đang dâng cao

Trước nguy cơ ngập lụt, sạt lở, hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ do mực nước sông, suối dâng cao trong mùa mưa lũ năm 2026, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với đơn vị quản lý hồ đập, rà soát cầu yếu, chuẩn bị phương án phân luồng và tăng cường kiểm tra các công trình vượt sông, suối.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, mực nước sông, suối dâng cao do mưa lũ, kết hợp với hoạt động xả lũ từ các hồ thủy điện, hồ thủy lợi phía thượng nguồn có thể làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, sạt lở, xói lở và hư hỏng các hạng mục kết cấu hạ tầng đường bộ.

Người dân TP Hồ Chí Minh di chuyển trong điều kiện ngập nước do mưa lớn trong những ngày đầu tháng 10. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Để chủ động ứng phó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị làm việc với các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện, hồ đập có liên quan để phối hợp, được cung cấp kịp thời thông tin về kế hoạch, thời gian, thời điểm xả lũ theo quy định.

Các đơn vị cần chủ động phối hợp trong việc xả lũ sớm, xả dự phòng trước khi có mưa, lũ lớn xảy ra; đồng thời xác định rõ đầu mối thông tin liên lạc, cơ chế chia sẻ, thông báo thông tin xả lũ.

Việc thiết lập cơ chế trao đổi thông tin kịp thời nhằm bảo đảm các đơn vị quản lý đường bộ tiếp nhận nhanh thông tin, từ đó chủ động triển khai công tác chuẩn bị và ứng phó khi cần thiết.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị rà soát các đoạn đường, cầu yếu, cầu có nguy cơ bị sạt lở, xói, hư hỏng tại mố, trụ, chân khay, tứ nón... và các vị trí thường bị ảnh hưởng do nước dâng hoặc ngập khi có hoạt động xả lũ của hồ thủy điện, hồ thủy lợi phía thượng nguồn kết hợp với mưa lớn kéo dài.

Trên cơ sở rà soát, các đơn vị cần kịp thời gia cố, sửa chữa; đồng thời xây dựng phương án chi tiết khi xảy ra ngập nước hoặc hư hỏng công trình để tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông.

Các phương án này phải sẵn sàng cho việc phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát giao thông trong tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông khi có tình huống phát sinh.

Cục Đường bộ Việt Nam lưu ý đối với các cầu được thiết kế, đưa vào khai thác đã lâu, có kết cấu móng, trụ chưa được thi công theo các giải pháp phổ biến hiện nay như móng cọc bê tông cốt thép, cọc thép đóng... tại khu vực lòng sông, suối có nguy cơ xói lở, nước lũ dâng cao.

Các công trình này phải được thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động, nhất là trong thời điểm nước lũ dâng cao, xuất hiện cây trôi hoặc dòng chảy xiết.

Qua kiểm tra, nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường như hư hỏng, dịch chuyển gối cầu, dao động lớn, các đơn vị phải kịp thời cảnh báo, tổ chức phân luồng, hạn chế phương tiện hoặc cấm cầu khi cần thiết nhằm bảo đảm an toàn.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu trong thời gian xảy ra mưa bão, các đơn vị tăng cường kiểm tra, theo dõi tình trạng hoạt động của các công trình vượt sông, suối, gồm cầu, cống, đường tràn, ngầm... để kịp thời cảnh báo, phân luồng, phân làn, hạn chế phương tiện và người qua cầu khi điều kiện an toàn không được bảo đảm.

Đối với các cầu có tĩnh không lớn, trụ cầu cao hoặc nằm tại khu vực có gió lớn như cầu Bãi Cháy trên Quốc lộ 18, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, cũng như các cầu nằm trên sông, suối có lưu lượng nước đổ về lớn, yêu cầu theo dõi thường xuyên điều kiện khai thác.

Việc theo dõi phải tập trung vào các yếu tố có thể ảnh hưởng đến an toàn công trình và giao thông như gió, bão, mực nước. Khi điều kiện khai thác không bảo đảm, cần kịp thời cảnh báo hoặc thực hiện các biện pháp hạn chế giao thông.

Trong trường hợp cần thiết có thể cấm cầu đối với một số hoặc tất cả loại phương tiện, trừ phương tiện ưu tiên và phương tiện đang thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm giao thông theo quy định tại quy trình quản lý, vận hành khai thác cầu.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc chủ động nắm thông tin xả lũ, rà soát các vị trí xung yếu, tăng cường kiểm tra công trình và chuẩn bị phương án phân luồng là những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế bị động khi mưa lũ xảy ra, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và duy trì giao thông trên hệ thống đường bộ.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa lũ năm 2026.