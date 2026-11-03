Rà soát, cắt bỏ, đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp mỏ, tăng công suất khai thác

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì.

Theo rà soát của Sở Công Thương, toàn tỉnh hiện có 223 giấy phép khai thác khoáng sản đang hoạt động, 61 giấy phép tạm dừng/chưa hoạt động và 5 giấy phép hết hiệu lực.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Thái Dương

Toàn tỉnh hiện có 210 mỏ và 16 bến thủy nội địa hoàn thành kết nối dữ liệu trạm cân, camera giám sát về hệ thống quản lý tập trung. Còn 79 mỏ chưa kết nối dữ liệu, chủ yếu là các mỏ chưa hoạt động, tạm dừng, hết hạn hoặc đang khắc phục lỗi thiết bị, hạ tầng mạng.

Đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Thái Dương

Các sở, ngành phân tích một số tồn tại, vướng mắc cần tháo gỡ, như: Việc phủ sóng camera, trạm cân tại một số mỏ vùng sâu, vùng xa còn chậm; công tác tham mưu sửa đổi Quy chế phối hợp và Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác chưa đáp ứng tiến độ; việc nâng công suất, rút ngắn thời hạn khai thác và giải quyết thủ tục liên quan còn nhiều vấn đề vướng mắc.

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh khẳng định: Để quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trở nên bài bản, đầy đủ các dữ liệu vận hành, còn rất nhiều công việc phải triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Thái Dương

Vì vậy, Sở Công Thương chủ trì đánh giá lại trữ lượng, tính khả thi của việc tăng công suất của các mỏ khoáng sản. Tiến hành rà soát, cắt bỏ, rút ngắn, đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp mỏ, tăng công suất khai thác cho doanh nghiệp.

Tham mưu báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh về khả năng cung ứng hơn 20 triệu m3 đá xây dựng đến năm 2030, phục vụ cho các công trình, dự án trọng điểm tại thành phố Hà Nội.

Chủ động quy hoạch mỏ gắn với địa bàn; kiểm tra, rà soát các bến, bãi gắn với các mỏ cát, sỏi được cấp phép. Tiến hành phân loại 61 mỏ đã có chủ trương nhưng chưa vận hành khai thác để sớm đưa vào hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh về việc rà soát, cắt bỏ, đơn giản hóa thủ tục hành chính cấp mỏ, tăng công suất khai thác. Ảnh: Thái Dương

Bên cạnh đó, Sở Khoa học – Công nghệ, Công an tỉnh phối hợp, làm việc với Mobifone Nghệ An để xây dựng cơ sở dữ liệu về khoáng sản, quy chuẩn việc lắp đặt hệ thống giám sát, trạm cân tại các mỏ, bến bãi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Công Thương và các sở, ngành chủ động tham mưu, xây dựng Quy chế phối hợp, thực hiện phân cấp, phân quyền cho các địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản để hạn chế các vi phạm; tăng nguồn thu ngân sách./.