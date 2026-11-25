Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe hợp đồng và đơn vị cung ứng ứng dụng gọi xe công nghệ khẩn trương rà soát, cung cấp thông tin, dữ liệu phương tiện hoạt động trên địa bàn.

Rà soát, cập nhật dữ liệu phương tiện vận tải và xe công nghệ tại Hà Nội.

Các doanh nghiệp như Be Group, Grab, Công ty cổ phần Di chuyển xanh và thông minh cùng đơn vị liên quan được đề nghị cung cấp danh sách các đơn vị kinh doanh vận tải đang sử dụng nền tảng ứng dụng của mình.

Thông tin cần thống kê gồm tên đơn vị vận tải, số lượng phương tiện tham gia hoạt động và các nội dung liên quan.

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải khác, Sở Xây dựng đề nghị cung cấp thông tin về ứng dụng công nghệ, website bán vé hoặc nền tảng do doanh nghiệp tự phát triển đang sử dụng trong hoạt động kinh doanh.

Việc rà soát nhằm cập nhật đầy đủ dữ liệu về doanh nghiệp và phương tiện vận tải, phục vụ công tác quản lý nhà nước, theo dõi hoạt động vận tải qua ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả quản lý giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vận tải rà soát chặt chẽ việc chấp hành quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh.

Thực hiện đầy đủ chế độ bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định an toàn kỹ thuật và tuyệt đối không đưa phương tiện không bảo đảm an toàn vào hoạt động.

Đặc biệt tăng cường quản lý, giám sát đội ngũ lái xe, kiên quyết ngăn chặn tình trạng sử dụng rượu, bia, ma túy, chất kích thích khi điều khiển phương tiện và tình trạng chở quá tải, quá khổ, quá số người quy định.

Công tác quản lý cần được siết chặt đối với xe khách giường nằm hai tầng, xe chở người khối lượng lớn và các phương tiện có nguy cơ cao mất an toàn giao thông.