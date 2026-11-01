Rà soát các tuyến đường, chủ động lực lượng ứng trực tại vị trí xung yếu. Ảnh minh họa: Mai Trang - TTXVN

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún nền, mặt đường tại khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ, địa phương, chủ đầu tư và doanh nghiệp BOT khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông và an toàn công trình đường bộ.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn và chỉ đạo của chính quyền địa phương; tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng ngừa, ứng phó.

Theo đó, các đơn vị phải đối chiếu danh sách những xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất với hệ thống quốc lộ, đường cao tốc và đường địa phương thuộc phạm vi quản lý để xác định cụ thể các đoạn tuyến, vị trí xung yếu, có nguy cơ mất an toàn.

Trong số đó, đặc biệt chú ý các tuyến đường qua khu vực miền núi, đèo dốc như Quốc lộ 9, Quốc lộ 15D, đường Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quốc lộ 49, đường Hồ Chí Minh qua khu vực A Lưới, Quốc lộ 1 qua khu vực Chân Mây - Lăng Cô, đèo Hải Vân thuộc Huế và Đà Nẵng; các tuyến Quốc lộ 14B, 14G, 14H, 40B, đường Hồ Chí Minh và các tuyến cao tốc đi qua khu vực Đà Nẵng.

Cùng với việc rà soát, các đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, máy móc và thiết bị dự phòng; bố trí sẵn tại những vị trí trọng điểm theo phương châm “bốn tại chỗ”, bảo đảm có thể huy động ngay khi xảy ra sự cố.

Việc tuần đường, kiểm tra hiện trường phải được tăng cường, thực hiện thường xuyên, kể cả ban đêm, tập trung tại các ngầm, tràn, cầu yếu, khu vực trũng thấp, đoạn đường có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết, mái taluy cao và những vị trí từng xảy ra hoặc tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá, lũ quét, sụt lún nền, mặt đường.

Các đơn vị cũng chú ý phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường như nứt taluy, đất đá lăn rơi, nước đục chảy ra từ sườn dốc, mực nước sông, suối dâng nhanh để kịp thời cảnh báo và có biện pháp xử lý.

Tại các vị trí nguy hiểm, phải bố trí người canh gác, biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu; tổ chức phân luồng giao thông từ xa. Kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông qua ngầm, tràn, đoạn ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Bên cạnh đó, các đơn vị khẩn trương khơi thông cống, rãnh, dòng chảy, thu dọn vật cản, bảo đảm khả năng thoát nước, hạn chế ngập úng, xói lở nền đường và mái taluy.

Đối với các tình huống xảy ra sạt lở, ngập lụt, hư hỏng công trình hoặc ách tắc giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc để xử lý, khắc phục, với mục tiêu khôi phục nhanh nhất hoạt động giao thông thông suốt, an toàn.

Trong thời gian tuyến đường chưa thể thông xe, phải tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và cảnh báo đầy đủ cho người tham gia giao thông, không để phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Các đơn vị quản lý đường bộ cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng công an, cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý các tuyến đường liền kề để thống nhất phương án phân luồng, ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn trong trường hợp tuyến đường bị chia cắt. Mục tiêu đặt ra là không để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, bất cẩn trong ứng phó.

Đối với các công trình đang thi công, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung, các chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu thi công khẩn trương rà soát, triển khai phương án phòng ngừa thiên tai theo quy định. Trong đó, phải chủ động di chuyển lán trại, người lao động, máy móc, thiết bị và vật liệu ra khỏi khu vực ven sông, suối, chân taluy và những vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Không để hoạt động thi công cản trở dòng chảy, gây ngập úng hoặc làm gia tăng nguy cơ sạt lở.

Tại các đoạn đường đang khai thác có tổ chức thi công, phải bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn và người hướng dẫn giao thông. Đồng thời, tạm dừng những hạng mục thi công có nguy cơ mất an toàn trong thời gian mưa lớn.

Một trong những yêu cầu quan trọng được Cục Đường bộ Việt Nam đặt ra là duy trì chế độ trực ban 24/24h, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ, trạng thái giao thông và công tác khắc phục hậu quả trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.

Khi xảy ra sự cố gây ách tắc, mất an toàn giao thông, thiệt hại công trình hoặc đe dọa tính mạng người dân, các đơn vị phải báo cáo trực tiếp ngay về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Cục Đường bộ Việt Nam.

Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ II, III và các Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị bảo trì, nhà thầu thi công trên các tuyến được giao quản lý triển khai đầy đủ các yêu cầu; đồng thời đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp BOT thuộc phạm vi quản lý.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai phương án ứng phó trên các tuyến cao tốc do Tổng công ty quản lý, khai thác.

Với yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp từ theo dõi dự báo, rà soát điểm xung yếu, bố trí lực lượng ứng trực đến tổ chức phân luồng và khắc phục sự cố, Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh tinh thần chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó, đặt an toàn tính mạng người dân, người tham gia giao thông và an toàn công trình đường bộ lên hàng đầu trước diễn biến phức tạp của mưa lũ tại miền Trung.