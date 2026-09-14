Rà soát các nội dung phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với thành phố Đồng Nai về phát triển khoa học, công nghệ

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phạm Văn Trinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Quân

Buổi làm việc được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, Chánh văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ Hà Minh Hiệp chủ trì. Tại điểm cầu Đồng Nai, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phạm Văn Trinh chủ trì buổi làm việc.

Buổi làm việc được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa các điểm cầu ở Bộ Khoa học và Công nghệ với điểm cầu Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai. Ảnh: Hải Quân

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ trình bày, báo cáo tóm tắt dự thảo chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và thành phố Đồng Nai về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Sau đó, các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao đổi, góp ý, đề xuất các phương án, giải pháp triển khai phù hợp với từng nhóm nội dung, vấn đề liên quan; cũng như giải đáp một số thắc mắc, kiến nghị từ phía Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai.

Đại diện các phòng chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai chia sẻ ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu tại buổi làm việc, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phạm Văn Trinh trân trọng ghi nhận những góp ý, ý kiến của các cơ quan, đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đối với Sở Khoa học và Công nghệ để điều chỉnh, bổ sung các nội dung, phương án phù hợp trong việc xây dựng chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và thành phố Đồng Nai.

Đồng thời, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ mong muốn Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục có những hướng dẫn, hỗ trợ địa phương đối với từng nhóm nội dung, lĩnh vực cụ thể về các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đặc biệt là những nhóm nhiệm vụ cần ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2026-2027 về hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; định hướng xây dựng môi trường thử nghiệm thực tiễn cho công nghệ và mô hình mới đối với một số lĩnh vực; lựa chọn và công bố các nhiệm vụ lớn của thành phố, tổ chức đặt hàng các nhà khoa học, viện, trường và doanh nghiệp cùng tham gia giải quyết các vấn đề cấp thiết của địa phương…