Rà soát các nội dung liên quan đến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hải Quân

Tại buổi làm việc, các đơn vị liên quan đã rà soát, trao đổi nội dung về kiện toàn Hội đồng Điều phối hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thành phố Đồng Nai; thảo luận các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến Đồng Nai.

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phạm Văn Trinh chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Quân

Đối với nền tảng Dong Nai Innovation Hub, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Đổi mới sáng tạo (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) đang tiến hành rà soát, xây dựng các chức năng và vận hành thử nghiệm nền tảng này. Trong thời gian tới, các đơn vị vận hành nền tảng sẽ tiếp tục hoàn thiện, tiếp nhận dữ liệu hiện có từ các đơn vị, địa phương. Trong đó, ưu tiên dữ liệu về tổ chức, doanh nghiệp, hồ sơ năng lực, nhu cầu đổi mới sáng tạo, bài toán công nghệ, chuyên gia, giải pháp, chính sách, chương trình hỗ trợ và kết quả xử lý…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn nhấn mạnh: Việc kiện toàn Hội đồng Điều phối hệ thống đổi mới sáng tạo thành phố cần đảm bảo đúng quy định; rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách các ủy viên của hội đồng cần phù hợp với các lĩnh vực, đơn vị liên quan. Sở Khoa học và Công nghệ cần rà soát, bổ sung các hoạt động của hội đồng về quản lý, vận hành các nền tảng số dùng chung liên quan hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Đối với sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến, các sở, ngành liên quan cần đánh giá, rà soát nhân lực quản lý, vận hành, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và ứng dụng công nghệ tiên tiến, cơ sở dữ liệu và mức độ kết nối, liên thông để đề xuất các phương án, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của sàn; chú trọng kết nối cung - cầu công nghệ…

Đối với nền tảng Dong Nai Innovation Hub, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát tiến độ, đảm bảo các nội dung, yêu cầu cần thiết để chuẩn bị tổ chức lễ ra mắt nền tảng số này, cũng như đảm bảo lộ trình, kế hoạch thí điểm, triển khai, phát triển nền tảng sau khi ra mắt một cách hiệu quả, đảm bảo các yêu cầu, quy định liên quan.