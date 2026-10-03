Rà soát các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học 2026 - 2027

Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố Lê Thị Bích Thuận chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung 5 nội dung trọng tâm: vận hành các cơ sở giáo dục (CSGD) sau sắp xếp; xây dựng, vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp (PTNTLC) tại các xã biên giới; công tác tổ chức bán trú, nội trú bảo đảm dinh dưỡng và an toàn cho học sinh; chuyển đổi số; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và việc bố trí, sử dụng nhân lực sau sắp xếp.

Theo Báo cáo của Bộ GD-ĐT, đến nay, 34/34 địa phương đã hoàn thành sắp xếp mạng lưới trường học, giảm từ 37.530 xuống còn 18.555 đơn vị sự nghiệp công lập (tỷ lệ giảm 50,6%). Toàn quốc hiện có 1.081.727 giáo viên, còn thiếu 116.095 người so với nhu cầu, đồng thời thừa cục bộ 12.767 giáo viên ở một số môn học, cấp học và địa bàn. Ngành giáo dục đang tiếp tục rà soát, bố trí và tuyển dụng bổ sung phù hợp với thực tế.

Về vận hành các trường PTNTLC tại xã biên giới, tính đến ngày 5-9 đã có 107/108 trường tổ chức khai giảng (riêng trường Lóng Sập, Sơn La chưa đủ điều kiện). Đến nay, 101/108 trường đã chính thức vận hành tại cơ sở mới; 7 trường còn lại chưa thể di chuyển do các hạng mục nội trú, bán trú chưa hoàn thiện, song việc học tập của học sinh vẫn được bảo đảm liên tục tại CSGD hiện có. Công tác tổ chức bán trú, nuôi dưỡng học sinh tiếp tục được quan tâm, chú trọng an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn và cơ sở vật chất, đặc biệt tại các trường học triển khai học 2 buổi/ngày. Về chuyển đổi số, tính đến ngày 30-9-2026, cả nước đã cấp 17.917.159 học bạ số (đạt 94,7%) và cập nhật cơ sở dữ liệu trường học đạt 95%.

Tại Đà Nẵng, sau sắp xếp, thành phố giảm 172 đầu mối trường MN, 210 trường tiểu học, 137 trường THCS và 9 trường THPT; đồng thời tăng 8 trường liên cấp tiểu học và THCS. Toàn thành phố hiện có 32.302 giáo viên, còn thiếu 1.328 giáo viên so với định mức và thừa cục bộ 328 giáo viên ở một số cấp học, môn học. Đặc biệt, cả 6/6 trường PTNTLC tại các xã biên giới tại Đà Nẵng đã đi vào hoạt động ổn định trong năm học mới, phục vụ 4.678 học sinh (trong đó có 4.576 học sinh nội trú). Công tác bán trú được triển khai tại 437 trường cho hơn 215.000 học sinh. Trong chuyển đổi số, có 534.825 học sinh tiểu học, THCS và THPT đã được tạo lập học bạ số, đạt 99,82%. Toàn thành phố có 691/697 trường đã tạo lập, ký số học bạ, đạt 99,13%.

Thời gian tới, ngành GD-ĐT Đà Nẵng tiếp tục tháo gỡ khó khăn về đội ngũ, kinh phí tổ chức bán trú; đẩy nhanh cập nhật dữ liệu số và hoàn thiện hạ tầng trường học khu vực biên giới, bảo đảm điều kiện dạy và học, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh an toàn, hiệu quả.