Rà soát các hoạt động chính tại Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026

Đại biểu dự cuộc họp tại điểm cầu Cà Mau.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến với Hội Thuỷ sản Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thương mại quốc tế Expo. (Ảnh chụp màn hình)

Theo báo cáo tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Thuỷ sản Việt Nam đã khảo sát thực địa, hoàn thiện phương án bố trí không gian trưng bày, triển lãm và thương mại. Dự kiến, công tác thi công, lắp dựng gian hàng bắt đầu từ ngày 12/11 và hoàn thành trước ngày 19/11/2026.

Ông Lê Thanh Tuấn, Phó Trưởng phòng Quản lý nuôi trồng thuỷ sản, Chi cục Thuỷ sản tỉnh Cà Mau, báo cáo tiến độ chuẩn bị không gian trưng bày, triển lãm và thương mại.

Bên cạnh đó, dự thảo kế hoạch tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Festival đã được hoàn thiện; phương án tổ chức các tour tham quan thực tế tại vùng nuôi tôm trong tỉnh cũng đang được xây dựng.

Đối với các hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết tiến độ chuẩn bị các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, từ truyền thông, quảng bá đến chương trình nghệ thuật, đã đạt khoảng 70-80%.

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thông tin tiến độ chuẩn bị chuỗi hoạt động văn hoá, nghệ thuật.

Trong khi đó, Sở Công Thương đang khẩn trương phối hợp, kết nối các đơn vị liên quan để triển khai những hoạt động xúc tiến tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, bảo đảm tiến độ và góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng ngành tôm Cà Mau đến các đối tác.

Tại cuộc họp, Hội Thuỷ sản Việt Nam thông tin đã vận động các doanh nghiệp đăng ký tham gia triển lãm với hơn 40 gian hàng. Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thương mại quốc tế Expo cũng cho biết đã chuẩn bị các phương án về kỹ thuật, nhân sự và hậu cần phục vụ sự kiện.

Các mô hình nuôi tôm chất lượng cao tại địa phương sẵn sàng đón các đoàn chuyên gia, doanh nghiệp và du khách đến tham quan, khảo sát thực tế.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử ghi nhận sự chủ động của các đơn vị, đồng thời yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát kỹ từng phần việc, bảo đảm các hoạt động trong khuôn khổ Festival có kịch bản rõ ràng, nội dung thiết thực, xác định trọng tâm và tạo sức lan toả. Qua đó, sự kiện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế thương hiệu tôm Cà Mau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử phát biểu kết luận cuộc họp trực tuyến rà soát công tác chuẩn bị Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Đối với hội nghị xúc tiến ngành tôm, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động mời gọi các doanh nghiệp lớn, hiệp hội ngành tôm uy tín tham gia, phát huy vai trò kết nối và hỗ trợ tỉnh tổ chức hội nghị hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế ngành tôm Cà Mau trên thị trường quốc tế.

Về hội nghị kết nối cung cầu, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường cần phối hợp chặt chẽ với Hội Thuỷ sản tỉnh Cà Mau, tăng cường kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp xuất khẩu trong tỉnh với doanh nghiệp, nhà nhập khẩu nước ngoài, qua đó mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Đối với chuỗi hoạt động xúc tiến tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương rà soát toàn diện nội dung, đánh giá kỹ nguồn lực và xây dựng phương án triển khai cụ thể, bảo đảm các hoạt động đạt hiệu quả thiết thực.

Festival Tôm Cà Mau 2026 được kỳ vọng tạo cầu nối, giúp sản phẩm tôm địa phương tiếp cận sâu hơn với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với các hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được yêu cầu lồng ghép hài hoà với không gian Festival, làm nổi bật các giá trị văn hoá truyền thống gắn với đời sống sản xuất và bản sắc vùng đất Cà Mau.

Đặc biệt, đối với lễ khai mạc Festival Tôm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là điểm nhấn quan trọng của toàn bộ chuỗi sự kiện. Vì vậy, kịch bản chương trình cần được chuẩn bị công phu, dàn dựng có chiều sâu, thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển và tầm nhìn của địa phương./.