Rà soát các dự án có tỷ lệ giải ngân chưa đạt 100%

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đối với từng dự án thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, tập trung xác định các dự án chưa đạt tỷ lệ giải ngân 100% và yêu cầu các đơn vị phải báo cáo cụ thể kế hoạch vốn năm 2025 được giao, điều chỉnh; số vốn đã giải ngân, tỷ lệ giải ngân và số vốn chưa giải ngân. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân chưa đạt mục tiêu và xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp danh sách các dự án có tỷ lệ giải ngân chưa đạt mục tiêu 100%, nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, xử lý theo quy định và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Đối với Kho bạc Nhà nước khu vực XIII, UBND thành phố yêu cầu phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp, đối chiếu số liệu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của từng dự án; kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công khi có yêu cầu, bảo đảm số liệu giải ngân được tổng hợp đầy đủ, chính xác.

Đồng thời Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt mục tiêu 100%, trên cơ sở kết quả rà soát, xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.