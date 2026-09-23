Rà soát các động lực tăng trưởng, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng dự họp tại điểm cầu thành phố Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan của thành phố.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Bộ Tài chính tổ chức cuộc họp nhằm rà soát tình hình kinh tế - xã hội, nhất là những động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tại các cực tăng trưởng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ảnh: Viết Thành

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, thời điểm hiện nay đã gần hết tháng 9, có hai nhiệm vụ lớn cần tập trung triển khai. Trước hết là chuẩn bị báo cáo tháng 9 và báo cáo 9 tháng năm 2026. Đây là báo cáo quan trọng, trong đó có đánh giá, rà soát về tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời nhấn mạnh các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

“Đặc biệt, báo cáo cần tập trung đánh giá khả năng tăng tốc tăng trưởng tại các cực tăng trưởng trên cả nước, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả năm”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu tăng trưởng năm 2026 vẫn được kiên định theo hướng đạt mức hai con số, kiểm soát lạm phát và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

“Báo cáo đánh giá 9 tháng cũng là một điểm nhấn để dự báo cho quý cuối cùng của năm 2026”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nói, đồng thời cho biết, đây cũng là thời điểm Chính phủ dự kiến tổ chức đánh giá kết quả công việc quý III của các bộ, ngành trung ương và địa phương.

Nội dung quan trọng thứ hai là Chính phủ đang chuẩn bị báo cáo đánh giá ước thực hiện kế hoạch năm 2026 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Báo cáo đang trong quá trình hoàn thiện để trình Bộ Chính trị lần thứ hai và chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương lần thứ ba sắp tới.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, trong quá trình xây dựng báo cáo, một yêu cầu quan trọng đặt ra là phải rà soát toàn diện các động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đề xuất các giải pháp tạo đột phá, thúc đẩy tăng trưởng, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính tổ chức cuộc làm việc với lãnh đạo UBND các thành phố lớn - những cực tăng trưởng của cả nước - cùng các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, sở tài chính và các sở, ngành liên quan để trao đổi, thảo luận.

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu thành phố Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

“Thời điểm hiện nay là ngày 23-9, Bộ Tài chính cũng đang trong quá trình thu thập số liệu, tìm hiểu thông tin và chia sẻ từ các thành phố để bổ sung cho báo cáo của Bộ Tài chính”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết.

Vì thế, các thông tin được trao đổi tại cuộc làm việc sẽ phục vụ hai nội dung là báo cáo 9 tháng và báo cáo ước thực hiện cả năm 2026, làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị, các thành phố tập trung chia sẻ, làm rõ những thông tin liên quan đến các động lực tăng trưởng, nhất là những giải pháp có khả năng tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm.

Theo Thứ trưởng, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt yêu cầu rà soát tất cả các động lực tăng trưởng tại các cực tăng trưởng. Những thành phố lớn có vai trò rất quan trọng đối với tăng trưởng chung của nền kinh tế. Vì vậy, Chính phủ đặc biệt quan tâm, nhấn mạnh các giải pháp và hướng đi nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, trên cơ sở báo cáo, trao đổi của các thành phố, đơn vị của Bộ Tài chính thống nhất về giải pháp và đặc biệt là thống nhất về số liệu, qua đó xây dựng báo cáo có chất lượng để trình Chính phủ và các cấp có thẩm quyền.

Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú phát biểu tại điểm cầu thành phố Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính cùng các tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Ninh đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong quý III, 9 tháng năm 2026 và khả năng thực hiện các mục tiêu quan trọng trong quý IV và cả năm 2026. Đồng thời, các địa phương cũng tập trung vào một số nội dung còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị với Bộ Tài chính trong năm 2026 để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phát biểu tại điểm cầu Hà Nội, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, năm 2026, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên. Theo kịch bản tăng trưởng của thành phố, để hoàn thành mục tiêu này, trong 6 tháng cuối năm, yêu cầu tăng trưởng là rất cao. Trên cơ sở kết quả 6 tháng đầu năm, kịch bản tăng trưởng của thành phố đã có một số thay đổi, trong đó, đặt mục tiêu quý III tăng trưởng 12,54% và quý IV tăng trưởng 14,6%.

“Đây là yêu cầu rất cao, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm của thành phố. Qua rà soát, thành phố nhận thấy các động lực tăng trưởng vẫn được duy trì, tuy nhiên mức độ đóng góp của các ngành chưa thật sự đồng đều”, ông Nguyễn Ngọc Tú chia sẻ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng dự họp tại điểm cầu thành phố Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Cụ thể, về công nghiệp, sản xuất tiếp tục duy trì đà tăng. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 8,96%, là mức tăng cao so với nhiều năm gần đây. Trong đó, một số ngành chủ lực tăng hai con số, như: Điện tử, máy móc, kính và sản phẩm qua kính tăng 18,5%; sản phẩm cao su, plastic và sản xuất kim loại tăng khoảng 15%; vận tải tăng 12,8%; sản xuất đồ uống tăng 12,3%.

Về đầu tư xây dựng, đây là khu vực thành phố xác định là động lực cần tạo đột phá lớn nhất trong những tháng cuối năm. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng nhanh qua từng quý, trong đó, quý I tăng 10,5%, quý II tăng 18,6%. Đến ngày 21-9, tổng vốn đầu tư xã hội của thành phố Hà Nội theo số liệu thống kê sơ bộ đạt khoảng 194.000 tỷ đồng, đạt kịch bản đề ra cho quý III của thành phố.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 21-9, thành phố Hà Nội đã giải ngân 99.100 tỷ đồng, đạt 82,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 61% dự toán thành phố giao.

Bên cạnh đó, đối với việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án ngoài ngân sách, thành phố Hà Nội đang quyết tâm tháo gỡ để tạo điều kiện cho các dự án, nhà đầu tư triển khai. Từ đầu năm, thành phố Hà Nội có 321 dự án chậm triển khai; đến nay đã tháo gỡ được hơn 200 dự án và đang tiếp tục tập trung tháo gỡ cho các nhà đầu tư.

Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, đối với thương mại, dịch vụ và tiêu dùng, đây tiếp tục là trụ cột và cũng là nhóm có khả năng tạo tăng trưởng nhanh nhất trong quý IV. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng ước đạt 518.000 tỷ đồng, tăng 17%. Trong đó, doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 115.300 tỷ đồng, tăng 16,3%; doanh thu du lịch, lữ hành tăng 16,5%; vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính, chuyển phát tăng tới 22,8%.

Thành phố Hà Nội kiến nghị một số nội dung liên quan đến triển khai thực hiện. Cụ thể, về công tác thống kê và đánh giá tăng trưởng, Sở Tài chính Hà Nội kiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục hướng dẫn hoàn thiện phương pháp và cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan thống kê, cơ quan thuế, cơ quan đầu tư và các cơ sở dữ liệu liên quan. Hiện nay, thành phố Hà Nội đang tích cực tiếp tục thống kê, bổ sung các dữ liệu có thể chưa được đánh giá đầy đủ trong công tác thống kê.

Bên cạnh đó, thành phố kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, tham mưu Chính phủ xem xét thêm nội dung liên quan đến việc xác định tỷ lệ điều tiết đối với nguồn lực của thành phố, qua đó tiếp tục tạo động lực để Hà Nội triển khai thực hiện các nhiệm vụ lớn trên địa bàn, trong đó có các công trình trọng điểm.

Về những khó khăn hiện nay, đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, Hà Nội nhận thấy, cũng như tình hình chung của cả nước, việc huy động nguồn lực, trong đó có nguồn lực tín dụng, đang gặp nhiều khó khăn. Đây là nội dung thành phố đề nghị Bộ Tài chính, Chính phủ tiếp tục quan tâm, chia sẻ và có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp huy động nguồn lực, triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư, xây dựng.