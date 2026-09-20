Cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp các địa phương rà soát các đơn vị kinh doanh vận tải qua ứng dụng công nghệ. Ảnh tư liệu, minh họa: Hùng Mạnh/TTXVN

Theo đó, các đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp tên các ứng dụng công nghệ, hệ thống website bán vé hoặc các phần mềm ứng dụng do đơn vị tự phát triển để phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa. Nguồn dữ liệu này sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý nắm bắt chính xác hiện trạng loại hình vận tải công nghệ, từ đó nâng cao hiệu lực theo dõi, quản lý nhà nước và tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ trong việc tổ chức, điều hành mạng lưới giao thông vận tải.

Theo cập nhật mới nhất của Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến năm 2025, cả nước có khoảng 1 triệu xe ô tô kinh doanh vận tải đã lắp thiết bị giám sát hành trình, với tổng số hơn 100.300 đơn vị kinh doanh vận tải. Các loại hình dịch vụ vận tải đa dạng bao gồm xe tuyến cố định, xe taxi, xe buýt, xe hợp đồng điện tử và vận tải hàng hóa chuyên dụng. Một số doanh nghiệp vận tải lớn như Phương Trang, Mai Linh, Vinasun… đầu tư phương tiện, áp dụng công nghệ quản lý đội xe và chăm sóc khách hàng.

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe taxi đã ứng dụng phần mềm điều hành thay thế cho phương pháp điều hành truyền thống (sử dụng bộ đàm). Xu hướng ứng dụng công nghệ số đã tạo ra sự chuyển dịch trong mô hình kinh doanh vận tải, đặc biệt là với loại hình kinh doanh vận tải qua ứng dụng công nghệ.

Loại hình này được quy định cụ thể tại Điều 75 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP: Quy định về hoạt động vận tải đường bộ đối với đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải. Đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (không trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe; không quyết định giá cước vận tải) phải chấp hành các quy định theo pháp luật về giao dịch điện tử, các pháp luật khác có liên quan.

Trường hợp đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải có thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải (trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải) để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi phải thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật, các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, các pháp luật khác có liên quan.

Hiện Sở Xây dựng là đơn vị chịu trách nhiệm cấp phép Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu tương ứng với loại hình đăng ký.

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã có văn bản đề nghị Công ty cổ phần Be Group (Be), Công ty TNHH Grab Việt Nam (Grab) và Công ty cổ phần Di chuyển xanh và thông minh (Xanh SM) cùng các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn cung cấp thông tin về hoạt động vận tải qua ứng dụng công nghệ.