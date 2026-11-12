Rà soát các điều kiện tổ chức Lễ khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên

Đoàn công tác kiểm tra thực tế khu vực mặt bằng tổ chức Lễ khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã nghe báo cáo tiến độ triển khai các hạng mục phục vụ sự kiện. Đến nay, công tác chuẩn bị đạt khoảng 80%. Các hạng mục chính như nhà VIP, nhà tổ chức lễ khởi công cơ bản đã hoàn thành, đang được rà soát, chỉnh trang và hoàn thiện những phần việc còn lại. Theo kế hoạch, chương trình sẽ được tổng duyệt vào ngày 13/11 để kiểm tra công tác tổ chức, tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện kịch bản và các phương án phục vụ lễ khởi công.

Đồng chí Chá A Của trao đổi về các hạng mục chuẩn bị lễ khởi công.

Đại diện đơn vị thi công giới thiệu phương án triển khai các hạng mục phục vụ sự kiện với đoàn công tác.

Đồng chí Chá A Của trao đổi tại buổi kiểm tra.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Chá A Của đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ từng hạng mục, nhất là công tác bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ. Chú trọng bố trí lực lượng tại các khu vực; phân luồng phương tiện, sắp xếp vị trí đỗ xe hợp lý, có biển chỉ dẫn rõ ràng; tổ chức đón tiếp, hướng dẫn đại biểu theo từng nhóm, bảo đảm thuận tiện trong quá trình di chuyển.

Về cơ sở vật chất, cần chủ động phương án ứng phó với thời tiết bất lợi; bổ sung biện pháp che chắn tại khu vực nhà bạt; kiểm tra, xử lý mặt bằng bãi đỗ xe, bảo đảm đi lại thuận lợi khi trời mưa. Đồng thời, tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, chuẩn bị phương án xử lý các tình huống phát sinh và giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu vực tổ chức sự kiện.

Đoàn công tác cùng đại diện các đơn vị liên quan tại khu vực tổ chức lễ khởi công.

Đồng chí Chá A Của đề nghị các sở, ngành, đơn vị, nhà đầu tư và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp, khẩn trương hoàn thành những phần việc còn lại, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, bảo đảm Lễ khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên được tổ chức chu đáo, thuận lợi và thành công.