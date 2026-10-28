Rà soát các điều kiện để tính toán phương án tuyển sinh lớp 10 công lập

Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TPHCM

Ba nhóm trường dự kiến mở rộng xét tuyển

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong cho biết, Sở GD-ĐT TPHCM đang rà soát điều kiện thực tế của các trường THPT, đồng thời phân tích dữ liệu tuyển sinh năm học 2026-2027 làm cơ sở xây dựng phương án tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2027-2028 với yêu cầu tiên quyết là bảo đảm công bằng, tạo điều kiện tối đa về chỗ học cho học sinh trên địa bàn.

Hiện nay, phương án xét tuyển đang được xem xét mở rộng đối với ba nhóm trường gồm: trường có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 trong giai đoạn đầu thấp hơn chỉ tiêu được giao; trường ở khu vực có mật độ trường THCS ít; trường có điểm chuẩn đầu vào thấp trong nhiều năm liền.

Đây là các trường có áp lực cạnh tranh thấp hoặc nguồn tuyển hạn chế, khó khăn trong việc tuyển đủ chỉ tiêu nếu áp dụng phương thức thi tuyển.

Thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, năm học 2026-2027, TPHCM có gần 211.000 học sinh lớp 9, tăng hơn 40.000 em so với năm học trước. Đây là số học sinh sẽ tham gia tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2027-2028, đặt ra yêu cầu lớn về khả năng tiếp nhận của các trường THPT công lập.

Đẩy mạnh giải pháp giảm áp lực tuyển sinh

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, dự kiến trong quý IV-2026, sở sẽ ban hành văn bản yêu cầu các trường THPT khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và năng lực tiếp nhận thực tế để làm cơ sở tính toán, phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập.

Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TPHCM

Về giải pháp giảm áp lực tuyển sinh, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết sẽ tăng cường truyền thông đến phụ huynh và học sinh, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về các loại hình giáo dục hiện có gồm trường THPT công lập, trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, cao đẳng...

Việc đẩy mạnh thông tin truyền thông nhằm giúp phụ huynh, học sinh có cơ sở đối chiếu, lựa chọn mô hình học tập phù hợp, giảm tình trạng chọn trường theo tâm lý đám đông hoặc áp lực từ dư luận xã hội.

Riêng về quy định số lượng môn thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, hiện nay Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến Dự thảo Quy chế tuyển sinh đầu cấp, trong đó đề xuất giảm số môn thi lớp 10 từ ba môn xuống còn hai môn (gồm Toán và Ngữ văn).

"TPHCM sẽ chủ động rà soát, xem xét các phương án tuyển sinh, tuy nhiên phải thực hiện theo quy định chung cả nước. Sau khi Bộ GD-ĐT ban hành quy chế tuyển sinh đầu cấp, Sở GD-ĐT sẽ tham mưu UBND TPHCM ban hành kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2027-2028, trong đó có tuyển sinh vào lớp 10 công lập", đại diện Sở GD-ĐT TPHCM thông tin.

Ngày 28-10, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều phụ huynh bày tỏ mong muốn ngành giáo dục sớm "chốt" phương án tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2027-2028, tránh tình trạng cuối tháng 3 hàng năm mới công bố khiến học sinh và giáo viên bị động trong kế hoạch học và ôn tập. Ngoài ra, hầu hết các ý kiến đều ủng hộ phương án giữ nguyên ba môn thi tuyển sinh vào lớp 10 bởi đề xuất giảm còn hai môn thi không hề giảm áp lực cho thí sinh, trái lại khiến việc phân biệt môn chính, môn phụ trầm trọng hơn. Học sinh chỉ dồn sức cho hai môn Toán và Ngữ văn, xem nhẹ các môn còn lại, khó đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện.