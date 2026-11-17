Trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của thiên tai, tỉnh Ninh Bình đang tập trung rà soát, khắc phục những điểm yếu trong hệ thống đê điều, thủy lợi, tiêu thoát nước và phương án bảo vệ dân cư; với yêu cầu chủ động phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt trong chỉ đạo của tỉnh là chuyển mạnh từ tư duy ứng phó khi thiên tai xảy ra sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị các điều kiện cần thiết từ trước; không chỉ tập trung xử lý những vấn đề cấp bách; rà soát tổng thể năng lực phòng, chống thiên tai, nhận diện những điểm yếu, điểm nghẽn để có phương án khắc phục căn cơ, lâu dài.

Xác định hệ thống đê điều, hồ đập và công trình thủy lợi có vai trò đặc biệt quan trọng trong phòng, chống thiên tai, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các tuyến đê, kè, cống dưới đê, hồ đập và công trình thủy lợi, nhất là những trọng điểm xung yếu, công trình xuống cấp. Trên cơ sở đánh giá thực tế, cơ quan chuyên môn phải xác định mức độ rủi ro, xây dựng phương án xử lý sự cố ngay từ giờ đầu và lập danh mục công trình cần khắc phục theo thứ tự ưu tiên; cùng với đó, công tác tuần tra, canh gác đê điều được yêu cầu duy trì nghiêm túc theo từng cấp báo động, bảo đảm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, không để xảy ra khoảng trống trong công tác phòng ngừa và ứng phó.

Về công tác tiêu úng, tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cấp, các ngành phải rà soát tổng thể năng lực tiêu thoát nước theo từng lưu vực, phân vùng tiêu; đánh giá sự liên hoàn giữa hệ thống kênh nội đồng, khu dân cư, kênh trục, cống và các trạm bơm đầu mối; qua đó, nhận diện những điểm nghẽn, khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng để có phương án xử lý phù hợp; tổ chức vận hành tiêu úng thống nhất theo lưu vực, xác định thứ tự ưu tiên khi xảy ra mưa lũ, tránh tình trạng nơi tiêu nước, nơi bị ách tắc hoặc việc vận hành thiếu đồng bộ làm giảm hiệu quả chung.

Đối với hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà, tỉnh Ninh Bình yêu cầu đánh giá cụ thể năng lực tiêu thực tế so với thiết kế; tình trạng xuống cấp của các trạm bơm, 26 cống qua đê và hệ thống kênh trục; khả năng cung cấp điện, nguồn điện dự phòng, tình trạng bồi lắng, bèo rác và các vật cản dòng chảy. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà phải tổ chức trực 24/24 giờ, vận hành các tổ máy trong điều kiện kỹ thuật cho phép, kiểm tra các cống qua đê và bảo đảm nguồn điện dự phòng.

Cùng với hệ thống thủy lợi, việc khắc phục những bất cập trong thoát nước đô thị và giao thông cũng được đặt ra. Sở Xây dựng được giao rà soát các điểm ngập úng trên những tuyến giao thông thuộc phạm vi quản lý, đề xuất giải pháp khắc phục; kiểm soát cao độ san nền và giải pháp thoát nước trong quá trình thẩm định quy hoạch, dự án, bảo đảm công trình xây dựng mới không làm ảnh hưởng đến hướng tiêu thoát nước chung.

Cùng với bảo đảm an toàn công trình và nâng cao năng lực tiêu thoát nước, UBND tỉnh xác định bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác ứng phó mưa lũ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh cần chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, hộ đê và sơ tán dân; phối hợp kiểm soát giao thông, bố trí cảnh giới tại các tuyến đường, ngầm tràn, bến đò, khu vực nguy hiểm, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.

Đối với khu dân cư Kênh Gà và các khu vực ngoài đê, vùng ngập sâu, tỉnh yêu cầu xây dựng phương án tổng thể bảo đảm an toàn, kết hợp cả giải pháp công trình và phi công trình. Các nội dung ưu tiên gồm nhà ở an toàn, hạ tầng điện, nước, điểm sơ tán, đường và phương tiện cứu hộ, hệ thống cảnh báo và bảo vệ những nhóm dân cư yếu thế. UBND xã Gia Viễn phải tiếp tục rà soát cụ thể số hộ, nhân khẩu tại thôn Kênh Gà, đánh giá mức nước, nguy cơ mất an toàn, xây dựng phương án bảo đảm điện, nước, lương thực, thuốc men, phương tiện đi lại và sơ tán; đồng thời, phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu phương án bảo vệ hoặc sắp xếp dân cư lâu dài theo quy định.