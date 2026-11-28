Quốc lộ 49 là tuyến giao thông kết nối trung tâm TP Huế với khu vực miền núi A Lưới. Tuyến đường có địa hình phức tạp, nhiều đoạn chạy sát sườn núi, ven sông, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mưa lớn kéo dài.

Rà soát các điểm sạt lở, phòng ngừa tai nạn trên Quốc lộ 49.

Qua kiểm tra, tại một số vị trí đã xuất hiện tình trạng sạt lở mái taluy, xói lở nền đường, đất đá tràn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là khi thời tiết tiếp tục diễn biến bất lợi.

Tại hiện trường, các đơn vị đã đánh giá mức độ nguy hiểm, thống nhất phương án cảnh báo, phân luồng, điều tiết giao thông và khắc phục sạt lở. Đồng thời, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế nguy cơ tai nạn trên tuyến.

Cùng với việc rà soát các điểm sạt lở, trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế phối hợp với UBND các xã Bình Điền, A Lưới 3, A Lưới 5 và Sở Xây dựng TP Huế khảo sát các vị trí dự kiến lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời trên Quốc lộ 49.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế phối hợp với chính quyền xã Bình Điền, xã A Lưới 5 và Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế kiểm tra thực tế tại các vị trí sạt lở.

Qua khảo sát, đoàn công tác thống nhất lựa chọn 20 vị trí dự kiến lắp đặt đèn chiếu sáng, với tổng kinh phí khoảng 120 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

UBND xã A Lưới 3 được giao làm đầu mối thực hiện thủ tục đề nghị Sở Xây dựng cấp phép xây dựng theo quy định.

Việc chủ động rà soát nguy cơ sạt lở, kết hợp cải thiện điều kiện hạ tầng giao thông góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đường bộ, hướng đến phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân trên tuyến Quốc lộ 49.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế khuyến cáo người dân khi lưu thông trên các tuyến đường miền núi trong điều kiện mưa lớn cần chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn; không đi vào khu vực đã được đặt biển cảnh báo, rào chắn và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.