Rà soát các chuyến xe, tìm thấy bé gái 13 tuổi ở Nghệ An rời nhà theo lời dụ dỗ 'việc nhẹ, lương cao'

Ngày 29/9, theo tin từ Cục An ninh mạng, Công an xã Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) đã kịp thời đưa một bé gái bỏ nhà từ Nghệ An ra Bắc vì tin lời mời "mức thu nhập cao" của người quen qua mạng về nhà an toàn/

Trước đó, ngày 26/9, tiếp nhận tin báo từ gia đình cháu L.T.B.L. (13 tuổi, trú tại xã Quỳ Châu) về việc cháu L. đột ngột rời khỏi nhà, có dấu hiệu bị các đối tượng lạ lôi kéo, dụ dỗ ra các tỉnh phía Bắc làm việc.

Theo thông tin từ gia đình, cháu L. làm quen với một đối tượng lạ qua mạng xã hội. Đối tượng này đã vẽ ra viễn cảnh việc làm nhẹ nhàng tại các cơ sở dịch vụ ở phía Bắc với "mức thu nhập cao" để lôi kéo cháu L. Nhẹ dạ cả tin, cháu L. đã tự ý rời khỏi nhà để đi theo lời hứa hẹn.

Cháu L. đã về nhà an toàn. Ảnh: CACC.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Quỳ Châu đã khẩn trương xác minh thông tin, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các địa phương phía Bắc để rà soát tuyến đường di chuyển.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định cháu L. đang trên một chuyến xe khách di chuyển hướng về tỉnh Quảng Ninh. Tổ công tác đã kịp thời liên hệ, đón cháu tại bến xe và làm thủ tục bàn giao an toàn cho gia đình.

Qua sự việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm, chia sẻ, nắm bắt tâm lý, các mối quan hệ bạn bè cũng như hoạt động trên không gian mạng của con em, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên.

Đồng thời, chủ động hướng dẫn trẻ nhận diện các phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, bẫy lừa đảo "việc nhẹ, lương cao" tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội.

Khi phát hiện con em có biểu hiện bị lôi kéo, dụ dỗ hoặc đột ngột mất liên lạc, gia đình cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xác minh, xử lý kịp thời.