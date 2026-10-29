Rà soát các chỉ tiêu, xác định giải pháp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo các địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao đổi, giải đáp một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

Theo báo cáo, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 10 tháng năm 2026 tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 18,9%; thu ngân sách nhà nước ước đạt 51.400 tỷ đồng, bằng 92,2% dự toán được giao. Giải ngân vốn đầu tư công ước đạt trên 12.400 tỷ đồng, tương đương khoảng 60% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ báo cáo tiến độ giải ngân các nguồn vốn.

Đáng chú ý, thu hút đầu tư đạt 2,7 tỷ USD, tăng 84% so với cùng kỳ và bằng 153,7% kế hoạch năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 66,76 tỷ USD, bằng 166,9% kế hoạch. Đây là những kết quả tích cực, tạo thêm nguồn lực, dư địa cho tăng thu ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2026 cũng như những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương đã thẳng thắn trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ. Trong đó, các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sáp nhập; triển khai công tác khám sức khỏe toàn dân; kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp biên chế sau sáp nhập.

Lãnh đạo xã Dân Chủ đề xuất, kiến nghị một số nội dung trọng tâm tại hội nghị.

Đại diện các sở, ngành liên quan đã trao đổi, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của địa phương, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền và định hướng giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Qua đó, góp phần khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện để các địa phương phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng, tạo động lực để các cấp, ngành và địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tận dụng thời cơ, tháo gỡ khó khăn, phấn đấu bứt phá, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và 36 xã, phường khu vực Phú Thọ cũ tập trung giải quyết những nhiệm vụ còn tồn đọng, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Các sở, ngành cần phát huy vai trò hướng dẫn, hỗ trợ cấp xã, tăng cường bám sát địa bàn, phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, nhất là trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo tỉnh để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ và các địa phương quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân các nguồn vốn được giao, bao gồm cả nguồn vốn kéo dài.

Các đơn vị cần xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu, tập trung khắc phục những hạn chế, bảo đảm tiến độ giải ngân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Trong lĩnh vực giáo dục và y tế, các sở, ngành, địa phương cần thực hiện tốt việc ổn định quy mô trường, lớp sau sắp xếp; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân, đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân và kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; xác định rõ giải pháp, tiến độ và trách nhiệm thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2026.

Cùng với đó, cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.