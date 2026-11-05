Rà soát các chỉ tiêu, bảo đảm hiệu quả công tác phòng chống ma túy và tội phạm

Làm rõ việc áp dụng thiết bị giám sát điện tử

Cơ bản tán thành các mục tiêu của Chương trình, ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đề nghị xem xét kỹ một số chỉ tiêu về truyền thông, tuyên truyền; xác định tình trạng nghiện ma túy; xây dựng địa bàn không ma túy và áp dụng biện pháp giám sát điện tử.

Các ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận tại Tổ 10

Đề cập công tác truyền thông, tuyên truyền, đại biểu cho biết, dự thảo Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, trên 80% cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện và cơ quan báo chí có lượng độc giả lớn có chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về phòng, chống ma túy.

Tán thành việc tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy và tội phạm, đại biểu đề nghị làm rõ yêu cầu duy trì các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, nhất là đối với những cơ quan báo chí xuất bản hằng ngày. Theo đại biểu, cần phân biệt giữa yêu cầu có chuyên trang, chuyên mục với tần suất đăng tải, tránh cách hiểu các cơ quan báo chí phải đăng tải nội dung về phòng, chống ma túy, tội phạm trong mọi số báo hoặc mỗi ngày, trong khi nguồn thông tin và điều kiện thực hiện không giống nhau.

ĐBQH Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) phát biểu

Đối với chỉ tiêu đến năm 2030 có trên 80% trạm y tế cấp xã và 100% cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy, đồng thời đạt ít nhất 50% số xã, phường không có ma túy, đại biểu đề nghị cân nhắc mối tương quan giữa các mục tiêu này.

Đại biểu băn khoăn về khả năng đạt tỷ lệ 50% địa bàn cấp xã không có ma túy trong bối cảnh tình hình ma túy còn phức tạp. Bên cạnh đó, việc đầu tư nâng cao năng lực xác định tình trạng nghiện ma túy tại các trạm y tế cần tính đến nhu cầu thực tế, tránh dàn trải, lãng phí. Từ đó, đại biểu đề nghị nghiên cứu tỷ lệ trạm y tế được đầu tư phù hợp với điều kiện thực tiễn và mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy.

Đối với chỉ tiêu áp dụng biện pháp giám sát điện tử đối với người chưa thành niên và người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, đại biểu đánh giá đây là biện pháp cần thiết, hỗ trợ cơ quan chức năng theo dõi, quản lý người thuộc diện giám sát. Tuy nhiên, cần xem xét kỹ phạm vi, đối tượng áp dụng, điều kiện thực hiện và chi phí trang thiết bị.

Các ĐBQH tỉnh Đồng Tháp dự phiên thảo luận tổ

Đặc biệt, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ việc áp dụng thiết bị giám sát điện tử có bảo đảm quyền con người, quyền công dân và quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên hay không; đồng thời tính toán nguồn kinh phí đầu tư, vận hành để bảo đảm tính khả thi.

Liên quan chỉ tiêu nhận diện, phát hiện và quản lý băng nhóm tội phạm, đại biểu tán thành yêu cầu chủ động phát hiện, đấu tranh với các băng nhóm tội phạm. Tuy nhiên, cần làm rõ nội hàm của việc “quản lý”, nhất là đối với những trường hợp mới có dấu hiệu nghi vấn, chưa xác định được hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm việc áp dụng các biện pháp quản lý có căn cứ, đúng quy định.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Tổ 10, chiều 5/11

Cân nhắc lộ trình, nguồn lực và cách thức tổ chức thực hiện

Đối với chỉ tiêu chuyển hóa xanh các địa bàn, khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2030, đại biểu đề nghị cân nhắc kỹ tính khả thi và điều kiện triển khai.

Theo đại biểu, nhiều địa phương hiện vẫn gặp khó khăn trong xử lý rác thải, nhất là tại các khu tập kết, chôn lấp rác tồn tại từ trước. Việc khắc phục ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đòi hỏi nguồn vốn lớn, hạ tầng xử lý đồng bộ và thời gian thực hiện. Trong khi đó, thời gian từ nay đến năm 2030 không còn nhiều, nếu đặt mục tiêu quá cao mà chưa tính toán đầy đủ nguồn lực, các địa phương sẽ khó hoàn thành.

Các ĐBQH tham dự phiên thảo luận tại Tổ 10, chiều 5/11

Do đó, đại biểu đề nghị nghiên cứu lại chỉ tiêu, xác định lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm mục tiêu đề ra có cơ sở thực hiện.

Đối với việc xây dựng Trung tâm điều hành liên ngành phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến và hiện đại hóa trung tâm kiểm định môi trường thuộc lực lượng Công an, đại biểu tán thành sự cần thiết đầu tư nhằm nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cân nhắc việc quy định cụ thể tên gọi các trung tâm trong dự thảo Nghị quyết. Theo đó, Nghị quyết có thể xác định chủ trương thành lập, đầu tư, còn tên gọi và tổ chức cụ thể giao Chính phủ hoặc Bộ Công an quy định theo thẩm quyền, tạo thuận lợi khi cần điều chỉnh, tránh phải sửa đổi Nghị quyết chỉ vì thay đổi tên gọi đơn vị.

Các ĐBQH dự phiên thảo luận tại Tổ 10

Về tổng nguồn lực thực hiện Chương trình, đại biểu đề nghị nghiên cứu cách thể hiện các khoản kinh phí theo số làm tròn hoặc mức dự kiến phù hợp, thay vì sử dụng nhiều số lẻ quá chi tiết. Theo đại biểu, cách thể hiện này sẽ giúp các khoản kinh phí dễ theo dõi, dễ ghi nhớ hơn.

Từ các nội dung góp ý, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát hệ thống chỉ tiêu, làm rõ phạm vi áp dụng, điều kiện thực hiện và nguồn lực đầu tư, bảo đảm các mục tiêu của Chương trình sát thực tiễn, có khả năng triển khai và đạt hiệu quả.