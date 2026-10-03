Rà soát, bổ sung và hoàn thiện sách giáo khoa để sử dụng từ năm học 2028 - 2029

Chiều 2/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc này được thực hiện theo hướng kế thừa, ổn định, không xây dựng lại chương trình và sách giáo khoa từ đầu, hạn chế xáo trộn đối với nhà trường, giáo viên và học sinh.

*Giảm nội dung trùng lặp, nặng về lý thuyết

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 22/9/2026, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 494/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa; rà soát Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Phụ huynh mua sách tại cửa hàng sách giáo dục số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng; bảo đảm học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết; đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Cùng với đó, Chương trình, sách giáo khoa cần được rà soát, bổ sung các nội dung về nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc; rà soát những vấn đề liên quan đến tác giả, chủ biên và bản quyền; kịp thời điều chỉnh những bất cập, bảo đảm phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn.

Thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức rà soát Chương trình giáo dục phổ thông; thành lập các nhóm nghiên cứu, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý, giáo viên và các đối tượng liên quan.

Hiện Bộ đang hoàn thiện các nội dung rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trên cơ sở Chương trình được rà soát, cập nhật, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai hoàn thiện sách giáo khoa, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đồng thời cập nhật những yêu cầu, định hướng mới. Việc hoàn thiện được thực hiện trên cơ sở bộ sách đã được quyết định sử dụng thống nhất trên toàn quốc, theo lộ trình để sử dụng từ năm học 2028–2029.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, đây không phải là việc xây dựng lại Chương trình và sách giáo khoa từ đầu, mà là quá trình kế thừa, rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh những nội dung đang thực hiện, phù hợp với các yêu cầu mới của Nghị quyết số 71-NQ/TW và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Cách tiếp cận này vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới, cập nhật những nội dung cần thiết, vừa bảo đảm tính ổn định, liên tục của quá trình dạy học, hạn chế xáo trộn đối với nhà trường, giáo viên, học sinh và gia đình.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, quá trình hoàn thiện sách giáo khoa sẽ chú trọng tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến; bổ sung, cập nhật các nội dung về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc, nhân vật lịch sử và tiền bối cách mạng phù hợp với yêu cầu của Chương trình và lứa tuổi học sinh.

Nội dung sách giáo khoa cũng được tiếp tục rà soát theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, phù hợp với điều kiện dạy học thực tế ở các vùng, miền; giảm những nội dung trùng lặp, nặng về lý thuyết hoặc quá chuyên sâu, không cần thiết đối với giáo dục phổ thông.

Việc rà soát, hoàn thiện sẽ được thực hiện trên cơ sở lắng nghe ý kiến của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, các tầng lớp nhân dân, nhất là chuyên gia, nhà khoa học và nhà giáo trực tiếp giảng dạy. Các vấn đề liên quan đến tác giả, chủ biên và bản quyền sách giáo khoa cũng sẽ được rà soát.

Cùng với đó, những yêu cầu mới như phát triển năng lực số cho học sinh, nội dung liên quan đến trí tuệ nhân tạo, khoa học kỹ thuật, giáo dục STEM và giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, trong đó có giáo dục nghệ thuật, tiếp tục được nghiên cứu, cập nhật phù hợp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc hoàn thiện Chương trình và sách giáo khoa sẽ được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm đủ thời gian biên soạn, thẩm định, hoàn thiện, chuẩn bị các điều kiện triển khai và hướng dẫn đội ngũ giáo viên.

*Đổi mới cung ứng, bản quyền sách giáo khoa thuộc Nhà nước

Song song với hoàn thiện nội dung, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai các nhiệm vụ liên quan đến đổi mới công tác biên soạn, xuất bản, phát hành và cung ứng sách giáo khoa.

Theo Thông báo số 494/TB-VPCP, bản quyền sách giáo khoa phải được xác định là tài sản của Nhà nước; Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, chịu trách nhiệm về nội dung và giữ bản quyền; đồng thời nghiên cứu phương án phát hành miễn phí sách giáo khoa cho học sinh theo lộ trình quy định.

Bộ cũng sẽ rà soát, đổi mới phương thức phát hành, cung ứng sách giáo khoa theo hướng nghiên cứu cắt giảm các khâu trung gian, tăng tính chủ động của địa phương và đa dạng hóa các kênh cung ứng.

Cơ sở dữ liệu của ngành Giáo dục sẽ tiếp tục được hoàn thiện, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư nhằm xác định chính xác nhu cầu sách giáo khoa theo cấp học, lớp học và từng cơ sở giáo dục, qua đó nâng cao chất lượng dự báo, điều phối và phân phối sách.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi và tuyển sinh trên cơ sở đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động, có lộ trình phù hợp, hướng tới đánh giá thực chất chất lượng dạy và học, trình độ người học và bảo đảm công bằng trong thi cử.

Mục tiêu của quá trình rà soát, hoàn thiện là tiếp tục củng cố giáo dục phổ thông làm nền tảng, bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng, giúp học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực; đồng thời tạo điều kiện để nhà trường, giáo viên và học sinh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước.