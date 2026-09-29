Rà soát, bổ sung biển báo khoảng cách tại các vị trí xử phạt trên cao tốc

Cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn. Ảnh: Chinhphu.vn

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai một loạt nhiệm vụ liên quan đến quy định khoảng cách an toàn đối với phương tiện tham gia giao thông đường bộ, trong đó tập trung vào hệ thống đường cao tốc.

Theo Văn bản số 6385/CĐBVN-QL,TCGT, Phòng Quản lý, tổ chức giao thông được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT về tốc độ thiết kế, tốc độ khai thác và khoảng cách an toàn của xe cơ giới tham gia giao thông. Đồng thời, cơ quan này sẽ rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định liên quan tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

Xác định các vị trí xử phạt để bổ sung mốc khoảng cách

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác định cụ thể các vị trí, đoạn tuyến cao tốc đang áp dụng xử phạt đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.

Danh sách này bao gồm cả những tuyến cao tốc thuộc Trung ương và địa phương quản lý. Trên cơ sở thông tin do lực lượng Cảnh sát giao thông cung cấp, các cơ quan quản lý đường cao tốc sẽ rà soát để bổ sung hệ thống biển, mốc chỉ dẫn khoảng cách như 0 m, 50 m, 100 m cùng vạch kẻ đường phục vụ việc xác định cự ly giữa các phương tiện tại những khu vực áp dụng xử phạt và các vị trí cần thiết.

Vạch xác định khoảng cách được thực hiện theo vạch 7.8, mục G2.8 Phụ lục G của QCVN 41:2024/BGTVT. Việc bổ sung hệ thống chỉ dẫn nhằm giúp người lái có căn cứ trực quan để ước lượng khoảng cách với phương tiện phía trước, đồng thời tạo điều kiện cho việc tổ chức giao thông và kiểm soát vi phạm.

Các mốc 0 m, 50 m hay 100 m không đồng nghĩa với việc mọi phương tiện phải duy trì một khoảng cách cố định như nhau. Theo quy định hiện hành, khoảng cách an toàn được xác định tương ứng với tốc độ xe chạy.

Cụ thể, trong điều kiện mặt đường khô ráo, tầm nhìn bảo đảm, xe chạy ở tốc độ 60 km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu 35 m; trên 60 đến 80 km/h là 55 m; trên 80 đến 100 km/h là 70 m; trên 100 đến 120 km/h là 100 m. Tại nơi đặt biển “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”, người điều khiển phương tiện phải giữ khoảng cách không nhỏ hơn trị số ghi trên biển.

Khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, địa hình quanh co, đèo dốc hoặc tầm nhìn bị hạn chế, người lái phải chủ động duy trì khoảng cách lớn hơn mức tối thiểu tương ứng. Với tốc độ dưới 60 km/h, khoảng cách được xác định căn cứ mật độ phương tiện và điều kiện giao thông thực tế để bảo đảm an toàn.

Đưa tình huống giữ khoảng cách vào đào tạo lái xe

Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống báo hiệu trên đường, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tăng cường tuyên truyền và đào tạo về kỹ năng giữ khoảng cách an toàn.

Phòng Quản lý vận tải được giao tham mưu đề nghị các Sở Xây dựng và cơ sở đào tạo lái xe bổ sung những tình huống liên quan đến khoảng cách an toàn khi lưu thông trên đường bộ, đặc biệt là đường cao tốc, vào chương trình đào tạo chi tiết. Việc hướng dẫn người học xử lý các tình huống này cũng phải được thực hiện trong quá trình đào tạo lái xe. Nhiệm vụ được yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

Cùng với đó, các Khu Quản lý đường bộ sẽ phối hợp với đơn vị quản lý, khai thác và bảo trì cao tốc tổ chức tuyên truyền về khoảng cách an toàn. Tờ rơi hướng dẫn dự kiến được phát tại các trạm dừng nghỉ và một số vị trí cần thiết trên cao tốc trước ngày 15/10.

Các Trung tâm kỹ thuật - công nghệ đường bộ cũng được giao nghiên cứu việc đưa thông tin về khoảng cách an toàn lên hệ thống biển báo điện tử và các nền tảng chỉ dẫn giao thông trong quý IV/2026.

Việc rà soát được triển khai trong bối cảnh từ ngày 27/8/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông đã thực hiện xử lý hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thông qua hệ thống giám sát.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc có thể bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp hành vi này dẫn đến tai nạn giao thông, mức phạt có thể từ 20 - 22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.