Rà soát bất cập trong bố trí nhân sự trường học sau sáp nhập ở Quy Nhơn Nam

Qua kiểm tra việc sắp xếp, bố trí nhân sự tại các cơ sở giáo dục sau sáp nhập trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai xác định một số nội dung chưa có đủ hồ sơ chứng minh về căn cứ lựa chọn, thứ tự ưu tiên, công khai phương án nhân sự và bố trí kế toán.

Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân phường khẩn trương giải trình, rà soát từng trường hợp, điều chỉnh nếu phát hiện sai sót, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức.

Chưa làm rõ căn cứ bố trí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Ngày 15/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã có báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác sắp xếp, bố trí nhân sự tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Theo báo cáo, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục tại phường Quy Nhơn Nam đã được triển khai, giảm từ 13 trường xuống còn 6 trường. Tuy nhiên, qua đối chiếu hồ sơ với Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP của Chính phủ và các phương án, hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân tỉnh, một số nội dung về bố trí nhân sự chưa được làm rõ đầy đủ.

Hồ sơ chưa thể hiện đầy đủ thời điểm, hình thức công khai bảng đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn, phạm vi nguồn nhân sự và thứ tự ưu tiên trước khi quyết định bố trí nhân sự. Mặc dù Ủy ban Nhân dân phường báo cáo đã công khai phương án, đề án và thông tin kết quả rà soát tại cuộc họp ngày 20/8/2026, tài liệu cung cấp cho tổ kiểm tra chưa làm rõ trình tự công khai, tiếp nhận ý kiến và ban hành quyết định nhân sự trong cùng ngày.

Đề án nhân sự, tờ trình và một số quyết định liên quan đều ghi ngày 20/8/2026 nhưng chưa có tài liệu làm rõ trình tự thời gian thực hiện.

Đáng chú ý, phường Quy Nhơn Nam đã bố trí 3 hiệu trưởng xuống làm giáo viên; đồng thời có trường hợp một trường được bố trí 2 kế toán.

Tại Trường Tiểu học Kim Đồng sau sáp nhập, bà Đỗ Thị Thu Hà, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Văn Dũng được bố trí làm Hiệu trưởng.

Trong khi đó, bà Hồ Thị Hồng Tâm, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng và bà Mạc Hoàn Tố Quyên, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, được bố trí làm giáo viên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, hồ sơ chưa thể hiện đầy đủ căn cứ lựa chọn nhân sự từ nhóm trường khác cũng như kết quả đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn, thứ tự ưu tiên giữa các hiệu trưởng trước sắp xếp với những người được bố trí làm Phó Hiệu trưởng.

Trong khi đó, hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân tỉnh định hướng bố trí các hiệu trưởng ở những trường sáp nhập trước khi lựa chọn Phó Hiệu trưởng.

Tại Trường Trung học cơ sở Quang Trung, bà Cao Thị Hồng Nghĩa, nguyên Hiệu trưởng còn 21 tháng công tác đến tuổi nghỉ hưu nhưng được bố trí làm giáo viên, trong khi trường sau sắp xếp vẫn có các chức danh Phó Hiệu trưởng.

Sở yêu cầu làm rõ căn cứ không tiếp tục bố trí chức vụ quản lý đối với trường hợp này, trên cơ sở đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian công tác còn lại và phương án nhân sự sau sáp nhập.

Đối với Trường Trung học cơ sở Ngô Mây, ông Nguyễn An Vinh, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ còn 2 năm 10 tháng công tác và có nguyện vọng nghỉ chế độ; bà Nguyễn Thị Thanh Hà, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Mây còn 11 tháng công tác.

Sở đề nghị địa phương rà soát riêng từng trường hợp, làm rõ điều kiện, tiêu chuẩn, nguyện vọng, khả năng bố trí chức vụ quản lý và chính sách tương ứng.

Việc giải quyết chế độ phải căn cứ hồ sơ, đối tượng, điều kiện và thẩm quyền theo quy định, không mặc nhiên xác định quyền được bổ nhiệm chỉ dựa vào thời gian công tác còn lại.

Yêu cầu làm rõ việc bố trí 2 kế toán tại một trường

Một vấn đề khác là việc bố trí 2 viên chức kế toán tại Trường Tiểu học Kim Đồng, gồm bà Nguyễn Thu Hiền, nguyên kế toán trường này và bà Nguyễn Thị Bích Mai, nguyên kế toán Trường Tiểu học Võ Văn Dũng.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP quy định vị trí kế toán được bố trí dùng chung cho cơ sở giáo dục, về nguyên tắc mỗi vị trí một người; trường hợp ngoại lệ phải đáp ứng các điều kiện cụ thể. Do đó, việc bố trí 2 kế toán tại trường cần được làm rõ về định mức, loại hình trường, quy mô lớp, vị trí việc làm và căn cứ áp dụng ngoại lệ nếu có.

Trước những nội dung chưa được làm rõ, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Nam khẩn trương bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài liệu và báo cáo giải trình cụ thể từng vấn đề. Trong đó, địa phương phải làm rõ căn cứ xác định nguồn nhân sự, điều kiện, tiêu chuẩn, thứ tự ưu tiên trong lựa chọn Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng; kết quả so sánh, lựa chọn và việc giải quyết chế độ, chính sách đối với các hiệu trưởng trước sắp xếp không tiếp tục giữ chức vụ quản lý.

Đối với việc bố trí kế toán, Ủy ban Nhân dân phường cần cung cấp căn cứ pháp lý, điều kiện áp dụng để bố trí 2 viên chức tại Trường Tiểu học Kim Đồng; đồng thời đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Với trình tự công khai và ban hành quyết định nhân sự ngày 20/8/2026, địa phương được yêu cầu trích xuất nhật ký xử lý văn bản, hồ sơ trình ký và biên bản họp để xác định thời điểm, trình tự thực hiện.

Sở cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân phường chủ trì rà soát từng quyết định bố trí, bổ nhiệm theo đúng thẩm quyền và quy định hiện hành; kịp thời điều chỉnh, khắc phục nếu xác định có sai sót. Việc xử lý phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của viên chức và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP cùng các quy định liên quan. Ủy ban Nhân dân phường có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua Sở Nội vụ; Sở Nội vụ được đề nghị phối hợp hướng dẫn các nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước về viên chức.

Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận việc Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Nam đã xây dựng phương án, đề án, tổ chức rà soát và triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, báo cáo giải trình của địa phương chưa thay thế việc đối chiếu đầy đủ hồ sơ, quy định và căn cứ lựa chọn nhân sự.

Đến thời điểm báo cáo, các nội dung phản ánh được xác định có căn cứ để tiếp tục kiểm tra, làm rõ. Việc bổ sung hồ sơ, rà soát từng trường hợp và đối chiếu các quy định liên quan là cơ sở để xác định hướng xử lý phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch trong sắp xếp nhân sự sau sáp nhập, tránh gây bức xúc trong dư luận./.