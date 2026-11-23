Đoàn khảo sát làm việc tại phường Quyết Thắng.

Đoàn đã khảo sát thực tế một số tuyến đường, nút giao thông trọng điểm và khu vực tập trung đông người, phương tiện trên địa bàn, gồm: đường Quang Trung, các nút giao Quang Trung – Ngõ 324 (Tecco), Quang Trung – Tố Hữu, khu vực trước cổng Bệnh viện A; đường Bắc Sơn kéo dài, nút giao Bắc Sơn – Tố Hữu thuộc Tổ 2 và tuyến đường Z115.

Tại các địa điểm khảo sát, Đoàn tập trung kiểm tra những bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông như: vạch kẻ đường bị mờ, thiếu biển báo, đèn tín hiệu tại một số nút giao; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định.

Đặc biệt, tại đường Tố Hữu và nút giao Bắc Sơn – Tố Hữu, Đoàn kiểm tra tình trạng mặt đường xuất hiện các hố sâu, thiếu vỉa hè, hệ thống chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông...

Đoàn cũng khảo sát khu vực cổng các cơ sở giáo dục tập trung đông học sinh, sinh viên như Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên. Qua đó, đánh giá việc tổ chức giao thông và triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Đoàn khảo sát tại một số vị trí giao thông trọng điểm.

Kết luận buổi khảo sát, Đoàn đề nghị phường Quyết Thắng rà soát toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án, bảo đảm bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu tại Nghị quyết số 107 của HĐND tỉnh. Trong đó, cụ thể hóa các chỉ tiêu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại 100% cơ sở giáo dục và đối với người tham gia giao thông; xây dựng, nhân rộng mô hình cổng trường an toàn giao thông.

Đồng thời, địa phương cần lập danh mục các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông để có phương án cảnh báo, khắc phục; rà soát hạ tầng, hệ thống biển báo, quy hoạch bãi đỗ xe, chợ và các điểm trông giữ phương tiện, hạn chế tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Cùng với đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là hoạt động đưa đón học sinh; xây dựng quy chế phối hợp giữa các cấp, ngành và lực lượng chức năng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đoàn cũng đề nghị phường làm rõ những nhiệm vụ đã triển khai, chưa triển khai, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị cụ thể; xây dựng dự toán kinh phí thực hiện giai đoạn 2027–2030, xác định rõ nguồn ngân sách tỉnh và địa phương, bảo đảm các nhiệm vụ của Đề án được triển khai đồng bộ, hiệu quả.