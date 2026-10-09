Rà soát, bảo đảm đầy đủ các điều kiện vận hành cơ sở giáo dục sau sắp xếp

Chiều 9-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành và trực tuyến với các địa phương về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; tình hình, tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Tại điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự.

Đồng chí Lê Huyền tham dự cuộc họp tại điểm cầu Khánh Hòa.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chủ trương của Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, toàn quốc đã giảm từ 37.530 cơ sở giáo dục công lập xuống 18.555 cơ sở, giảm 18.975 cơ sở (đạt 50,6%), vượt mục tiêu 30%. Trong đó, có 18/34 địa phương giảm từ 50% trở lên, 7 địa phương giảm trên 60%. Số cán bộ quản lý giảm từ 90.170 xuống 58.290 người, giảm 31.880 người; trong đó 28.217 người chuyển sang giảng dạy. Toàn quốc hiện thiếu 116.095 giáo viên; thừa cục bộ 12.767 giáo viên, trong đó 10.809 người có khả năng điều tiết.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, mục tiêu giảm đầu mối, kiện toàn tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ cơ bản đạt yêu cầu; hoạt động giáo dục duy trì ổn định, quyền học tập của học sinh được bảo đảm. Trong giai đoạn vận hành mô hình mới cần tập trung vào công tác quản trị trường quy mô lớn, bố trí đội ngũ, hoàn thiện điều kiện vận hành và xử lý các vướng mắc liên ngành.

Đồng chí Lê Huyền báo cáo kết quả sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tại tỉnh Khánh Hòa.

Toàn quốc có 229 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được phê duyệt đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 55.700 tỷ đồng (ngân sách Trung ương khoảng 51.700 tỷ đồng; ngân sách địa phương và nguồn huy động khác 4.000 tỷ đồng), trong đó giai đoạn 1 xây dựng 108 trường với kinh phí 25.570 tỷ đồng, giai đoạn 2 xây dựng 121 trường với kinh phí khoảng 30.130 tỷ đồng. Đến nay, có 102 trường tổ chức vận hành phục vụ năm học mới 2026 - 2027. Một số địa phương triển khai dự án còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu của Trung ương.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Huyền kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thiện cơ chế, tiêu chí và định mức tổ chức bộ máy đối với trường học quy mô lớn, trường có nhiều phân hiệu, trong đó có quy định phù hợp về số lượng cấp phó, tổ chức chuyên môn và nhân sự hỗ trợ theo quy mô lớp, học sinh, số phân hiệu và đặc điểm địa bàn; có cơ chế giao, bổ sung biên chế giáo viên sát với quy mô học sinh và yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục; tăng tính chủ động cho địa phương trong tuyển dụng, điều tiết, bố trí giáo viên giữa các địa bàn, cấp học và cơ sở giáo dục. Đồng thời, kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với cán bộ quản lý dôi dư sau sắp xếp, nhất là cán bộ chuyển sang làm giáo viên; cho phép có cơ chế bố trí nhân sự hỗ trợ linh hoạt đối với trường quy mô lớn, nhiều phân hiệu, đặc biệt đối với các vị trí kế toán, văn thư, thư viện, thiết bị, y tế trường học.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chỉ đạo, đối với việc sắp xếp cơ sở giáo dục, UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sắp xếp và vận hành các cơ sở giáo dục trên địa bàn; tổ chức rà soát toàn bộ các cơ sở giáo dục có quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường, địa bàn rộng, đặc biệt là cơ sở có quy mô trên 100 lớp học; bảo đảm đầy đủ các điều kiện vận hành cơ sở giáo dục sau sắp xếp; phân định rõ trách nhiệm tại các phân hiệu, điểm trường và bảo đảm các điều kiện về an toàn, chất lượng giáo dục; khẩn trương hoàn thành việc bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo đúng quy định. Việc bố trí, sử dụng nhân sự phải phù hợp, linh hoạt, bảo đảm đúng quy định, phát huy năng lực đội ngũ, tránh để xảy ra tình trạng lãng phí nguồn nhân lực, chảy máu chất xám.

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu Khánh Hòa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình sắp xếp và vận hành các cơ sở giáo dục; chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp, đôn đốc các bộ, ngành liên quan giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, cần sự chỉ đạo của Trung ương; rà soát, hoàn thiện các quyết định về tổ chức, quản trị cơ sở giáo dục sau sắp xếp, nhất là các trường phổ thông có quy mô đặc biệt lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện quy định về biên chế, vị trí việc làm, số lượng người làm việc, số lượng cấp phó, cơ cấu đội ngũ, chế độ làm việc của giáo viên và các điều kiện bảo đảm hoạt động của cơ sở giáo dục. Việc xây dựng, hoàn thiện các quy định cần tính đến quy mô học sinh, số lớp, số cấp học, số phân hiệu, điểm trường, khoảng cách địa lý và yêu cầu quản lý của từng cơ sở giáo dục, bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

Về xây dựng, vận hành trường học nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đối với các trường thuộc giai đoạn 1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo hoàn thành các hạng mục còn lại; bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình vừa tổ chức dạy học, vừa thi công; bảo đảm đầy đủ các điều kiện tổ chức dạy học và chăm sóc học sinh. Đối với các trường thuộc giai đoạn 2, UBND các tỉnh, thành phố báo cáo về tiến độ và chất lượng xây dựng các trường; các bộ, ngành, địa phương phải chủ động, quyết liệt, không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ.

Tin, ảnh: H.DUNG