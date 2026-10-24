Rà soát an toàn thực phẩm tại 48 bếp ăn trường học ở Hà Tĩnh

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại và chủ động phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong trường học.

Các thành viên đoàn kiểm tra tại khu vực chế biến. Ảnh: Nhật Thắng.

Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ pháp lý, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chế biến và quy trình tổ chức bữa ăn. Đoàn rà soát việc tiếp nhận, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; thực hành vệ sinh của nhân viên nhà bếp; nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm và việc tuân thủ các quy định liên quan.

Cùng với đó, đoàn kiểm tra việc thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và các điều kiện phục vụ bữa ăn bán trú. Trong trường hợp cần thiết, lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu thức ăn, phụ gia, nguyên liệu, sản phẩm và dụng cụ chế biến, ăn uống để kiểm tra nhanh tại chỗ, phục vụ công tác đánh giá nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Tại Trường Mầm non Phú Nhân Nghĩa (phường Sông Trí), công tác bảo đảm an toàn bữa ăn được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Đoàn liên ngành tỉnh kiểm tra, làm việc tại các trường học trên địa bàn phường Sông Trí. Ảnh: Nhật Thắng.

Cô Nguyễn Thị Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, do số lượng trẻ ăn bán trú đông, trường luôn chú trọng chất lượng bữa ăn, đầu tư trang thiết bị và lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm có uy tín. Các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm được triển khai trong quá trình tổ chức bữa ăn cho trẻ.

Theo cô Ngọc, thông qua đợt kiểm tra, nhà trường có thêm cơ hội cập nhật các quy định mới, nhận diện những hạn chế để kịp thời khắc phục, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Thực tế, bếp ăn trường học thường phục vụ số lượng lớn học sinh trong cùng một thời điểm. Chỉ một khâu trong quá trình lựa chọn nguyên liệu, chế biến, bảo quản hoặc chia suất ăn không bảo đảm cũng có thể làm phát sinh nguy cơ ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều học sinh.

Vì vậy, kiểm soát an toàn thực phẩm cần được thực hiện xuyên suốt, từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, tiếp nhận nguyên liệu đến chế biến, bảo quản và phục vụ. Bên cạnh điều kiện cơ sở vật chất, việc tuân thủ quy trình và nâng cao trách nhiệm của những người trực tiếp tham gia tổ chức bữa ăn có ý nghĩa quyết định trong phòng ngừa sự cố.

Test nhanh dụng cụ phục vụ chế biến, ăn uống. Ảnh: Nhật Thắng.

Bác sĩ Đào Thị Phương, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đoàn kiểm tra có sự tham gia của các ngành y tế, nông nghiệp và môi trường, giáo dục và đào tạo, nhằm tăng cường phối hợp trong quản lý, giám sát an toàn thực phẩm tại trường học.

Theo đó, ngoài kiểm tra điều kiện thực tế tại bếp ăn, đoàn tập trung rà soát hồ sơ truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm đang sử dụng; công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền và công khai thông tin về chất lượng, an toàn bữa ăn tại các cơ sở giáo dục.

Đối với các đơn vị cung cấp suất ăn, nội dung kiểm tra bao gồm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định và hợp đồng cung cấp suất ăn, gia công, chế biến. Hồ sơ sức khỏe, việc tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp chế biến và nhân viên phục vụ cũng được rà soát.

“Thông qua đợt kiểm tra, chúng tôi hướng đến phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời đánh giá những mặt làm được, chỉ ra tồn tại, xác định nguyên nhân và hướng dẫn các trường khắc phục”, bác sĩ Đào Thị Phương cho hay.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm bền vững tại bếp ăn trường học, bên cạnh công tác kiểm tra, yếu tố quyết định là trách nhiệm của nhà trường, đơn vị cung cấp thực phẩm và người trực tiếp chế biến. Ảnh: Nhật Thắng.

Theo đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, mục tiêu của đợt kiểm tra không chỉ dừng lại ở việc đánh giá điều kiện tại thời điểm kiểm tra mà còn hướng đến nâng cao ý thức, trách nhiệm của các đơn vị, duy trì quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm thường xuyên. Những vi phạm sẽ được xử lý theo quy định; các hạn chế có thể khắc phục sẽ được hướng dẫn cụ thể để nhà trường hoàn thiện quy trình tổ chức bữa ăn.

Bên cạnh sự giám sát của cơ quan chức năng, nhà trường và đơn vị cung cấp thực phẩm cần chủ động thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong bảo đảm an toàn bữa ăn học đường. Việc lựa chọn nhà cung cấp đủ điều kiện, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, tuân thủ quy trình chế biến, kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn phải được thực hiện nghiêm túc, liên tục.

Các cơ sở giáo dục cũng cần tăng cường giám sát hoạt động của bếp ăn, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ quản lý và nhân viên trực tiếp chế biến, phục vụ. Việc kiểm soát chặt chẽ từng khâu, kết hợp với kiểm tra thường xuyên của cơ quan chức năng, sẽ góp phần hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe học sinh và xây dựng môi trường học đường an toàn.