Rà soát an toàn giao thông sau vụ tai nạn 3 người tử vong

Tại hiện trường, Đoàn đã kiểm tra, rà soát hệ thống chiếu sáng, biển báo, vạch kẻ đường, tổ chức giao thông và những vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn; đồng thời nghiên cứu sơ đồ bố trí Khu công nghiệp An Dương, trao đổi với đại diện đơn vị quản lý khu công nghiệp về tình hình giao thông, việc bố trí khu vực dừng, đỗ phương tiện chờ lấy hàng và các điều kiện bảo đảm an toàn cho người lao động.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng đề nghị đơn vị quản lý Khu công nghiệp An Dương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong quá trình điều tra, giải quyết vụ tai nạn; phối hợp với doanh nghiệp nơi các nạn nhân làm việc hỗ trợ gia đình các nạn nhân khắc phục hậu quả; khẩn trương rà soát toàn bộ các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông trong khu công nghiệp, nhất là hệ thống chiếu sáng, biển báo, vạch kẻ đường, tổ chức giao thông và các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn để có phương án khắc phục kịp thời.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong tại khu công nghiệp An Dương, Hải Phòng.

Đoàn kiểm tra lưu ý việc bảo đảm chiếu sáng nhất là từ khoảng 4h đến khi trời sáng, góp phần bảo đảm tầm nhìn cho người tham gia giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường An Phong phối hợp tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trong và khu vực kết nối với Khu công nghiệp An Dương; đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người lao động chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong các khung giờ cao điểm, ban đêm, rạng sáng và khi thời tiết diễn biến bất lợi và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đoàn kiểm tra đề nghị các doanh nghiệp trong khu công nghiệp chủ động bố trí phương án xuất, nhập hàng phù hợp, hạn chế tập trung phương tiện vào giờ cao điểm; bố trí vị trí cho ô tô chờ hàng bảo đảm an toàn giao thông, không để phương tiện dừng, đỗ tùy tiện trên các tuyến đường nội bộ hoặc khu vực gần cổng doanh nghiệp.

Trước đó, khoảng 01h25 ngày 26/9/2026, tại đường dọc số 2, Khu công nghiệp An Dương, (phường An Phong, TP. Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy BKS 26A - 886xx chở 3 người (chưa rõ người điều khiển) đâm vào phía sau xe ô tô BKS 19H - 130.xx đỗ sát lề đường.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 03 người đi xe máy gồm L.V.V (sinh 2006), L.V.D (sinh 2007) và L.Đ.A (sinh 2007) cùng trú tại bản Két, xã Mường Bú, tỉnh Sơn La, tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP. Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an phường An Phong phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng chỉ đạo rà soát an toàn giao thông sau vụ tai nạn 3 người tử vong tại Khu công nghiệp An Dương.

Ngay trong ngày 26/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký Công điện số 67/CĐ-TTg ngày 26/9/2026 yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và phối hợp với gia đình giải quyết các vấn đề liên quan; chỉ đạo kiểm tra ngay điều kiện bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp An Dương và các tuyến đường khác do thành phố quản lý.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an TP. Hải Phòng và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở quá số người quy định, nhất là đối với phương tiện là xe mô tô; kiên quyết không để tiếp tục xảy ra tình trạng xe mô tô chở 3, chở 4 người lưu thông trên đường, gây mất an toàn.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường nội khu công nghiệp, khu dân cư, ...; hướng dẫn việc tổ chức giao thông, bố trí hệ thống chiếu sáng, biển báo, cảnh báo và các giải pháp bảo đảm an toàn phù hợp với đặc điểm, điều kiện khai thác của từng tuyến đường.