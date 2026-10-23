Rà soát 4 vị trí trên cao tốc trước khi xử phạt lỗi không giữ khoảng cách

Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu rà soát việc bố trí, lắp đặt báo hiệu đường bộ xác định khoảng cách an toàn của xe cơ giới trên cao tốc, làm cơ sở xử phạt hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn.

Theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ II gửi Cục Đường bộ Việt Nam, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn từ phía Nam hầm Trường Vinh đến Cam Lộ (Km387+000 - Km740+885), có 4 vị trí được xác định áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn.

Các vị trí gồm Km421+300 và Km646+600 theo hướng Nam - Bắc; Km436+200 và Km597+100 theo hướng Bắc - Nam.

Cụ thể, Km421+300 thuộc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu; Km646+600 thuộc đoạn Bùng - Cam Lộ; Km436+200 thuộc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, do Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng thực hiện theo hình thức BOT; Km597+100 thuộc đoạn Vũng Áng - Bùng.

Cả 4 vị trí trên cao tốc Bắc - Nam dự kiến xử phạt lỗi không giữ khoảng cách đều đã có đầy đủ biển báo, vạch sơn. (Ảnh Cục Đường bộ VN)

Qua rà soát, Khu Quản lý đường bộ II xác nhận cả 4 vị trí đã được bố trí đầy đủ vạch sơn 7.8 theo QCVN 41:2024 và 5 biển báo khoảng cách xe tại các mốc 0m, 50m, 100m, 150m và 200m.

Báo cáo cho biết, tại thời điểm kiểm tra, vạch sơn và các biển báo ở cả 4 vị trí đều sáng rõ, chưa bị mòn, mờ hoặc hư hỏng cần khắc phục. Vì vậy, các vị trí này không cần bổ sung thêm báo hiệu.

Việc rà soát được Khu Quản lý đường bộ II thực hiện theo Văn bản số 6836/CĐBVN-TCGT ngày 12/10/2026 của Cục Đường bộ Việt Nam, trên cơ sở đề nghị tại Văn bản số 6702/CSGT-P6 ngày 9/10/2026 của Cục Cảnh sát giao thông về việc bố trí báo hiệu xác định khoảng cách an toàn trên đường cao tốc.

Báo cáo hiện mới xác nhận tình trạng hệ thống báo hiệu tại 4 vị trí nêu trên, chưa nêu thời điểm chính thức bắt đầu xử phạt.