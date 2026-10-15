Rà soát 114 cơ sở giáo dục quy mô lớn trong tháng 10/2026
Theo Thông báo 523/TB-VPCP ngày 13/10/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, các địa phương được yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học và phân hiệu, đặc biệt là 114 trường có trên 100 lớp. Yêu cầu này phải hoàn thành ngay trong tháng 10/2026 nhằm kịp thời điều chỉnh những cơ sở vượt quá khả năng quản trị.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ra-soat-114-co-so-giao-duc-quy-mo-lon-trong-thang-102026-post672107.antd