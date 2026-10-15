Rà soát 114 cơ sở giáo dục quy mô lớn trong tháng 10/2026

Gần 30 năm sau khi được bố trí đến nơi ở mới, nhiều hộ dân tại xã Suối Hai vẫn chờ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cuộc sống dần ổn định, nhà cửa đã khang trang, nhưng giấy tờ đất đai còn vướng mắc, ảnh hưởng đến sinh kế.