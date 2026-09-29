Ra sân bay mới biết bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế, ai cần lưu ý?

Thông tin từ Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài, theo quy định pháp luật hiện hành, trong một số trường hợp, người chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Do đó, người dân, đặc biệt những người đang có kế hoạch ra nước ngoài, cần chủ động kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế từ sớm.

Theo Nghị định 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, một số trường hợp thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế (nợ thuế).

Những ai có thể bị tạm hoãn xuất cảnh?

Trường hợp thứ nhất là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định từ 120 ngày trở lên.

Trường hợp thứ hai là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định từ 120 ngày trở lên.

Trường hợp thứ ba là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp cơ quan thuế đã có thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo, nếu vẫn không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định thì có thể thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh.

Trường hợp thứ tư là người nước ngoài có tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Trường hợp thứ năm là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài khuyến cáo người dân có kế hoạch xuất cảnh chủ động kiểm tra nghĩa vụ thuế, tránh phát sinh vướng mắc ảnh hưởng đến hành trình. (Ảnh minh họa bằng AI)

Không phải cứ nợ thuế là bị tạm hoãn xuất cảnh

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài lưu ý, không phải cứ có nợ thuế là đương nhiên bị tạm hoãn xuất cảnh. Việc áp dụng biện pháp này phải căn cứ vào đúng đối tượng, điều kiện và trình tự được pháp luật quy định.

Đối với các trường hợp phải đáp ứng điều kiện về số tiền thuế nợ và thời gian quá hạn, cơ quan thuế thực hiện việc rà soát, xác định thông tin và nghĩa vụ thuế trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Trong một số trường hợp, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo trước cho người nộp thuế về việc áp dụng biện pháp này. Trình tự thông báo có thể khác nhau tùy từng nhóm đối tượng.

Kiểm tra trước khi ra sân bay

Người nộp thuế có thể chủ động tra cứu tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế, thông tin nợ thuế và tình trạng liên quan đến việc tạm hoãn xuất cảnh trên các hệ thống thông tin điện tử của ngành Thuế.

Ứng dụng eTax Mobile cũng hỗ trợ người nộp thuế tra cứu thông tin về nghĩa vụ thuế, các khoản nợ thuế và tình trạng xuất cảnh theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Theo khuyến cáo của Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài, người dân khi đã có kế hoạch xuất cảnh nên kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế từ sớm. Trường hợp còn nghĩa vụ thuế chưa hoàn thành hoặc phát hiện thông tin chưa chính xác, cần chủ động liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn, xử lý.

Việc kiểm tra và hoàn thành các nghĩa vụ liên quan trước chuyến đi giúp người xuất cảnh chủ động hơn, tránh đến thời điểm làm thủ tục tại sân bay mới phát sinh vướng mắc liên quan đến tình trạng tạm hoãn xuất cảnh.