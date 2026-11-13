Ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, bảo vệ cảnh quan Hồ Tây

Lực lượng chức năng tiến hành thu gom rác thải, phát quang cỏ dại ven bờ Hồ Tây

Kiên quyết giải tỏa bục bệ, cầu câu cá tự phát

Hồ Tây là không gian sinh thái, văn hóa, du lịch có ý nghĩa đặc biệt đối với Thủ đô, đồng thời là địa điểm sinh hoạt, vui chơi, thể thao quen thuộc của người dân và du khách. Tuy nhiên, thời gian qua, tại một số khu vực ven hồ vẫn xuất hiện tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ mặt nước, tự ý dựng bục bệ, cầu câu cá, đánh bắt thủy sản trái phép và xả rác không đúng nơi quy định. Những vi phạm này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây ô nhiễm môi trường nước.

Trước thực trạng trên, UBND phường Tây Hồ đã tổ chức đợt ra quân cao điểm, huy động các lực lượng tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến, khu vực thuộc địa bàn quản lý. Tham gia có Ban Quản lý Hồ Tây, Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường, Công an phường Tây Hồ và Xí nghiệp Thoát nước số 1.

Ngay từ sáng sớm, các lực lượng đã triển khai tuần tra trên bộ và dưới nước, tập trung tại các tuyến đường ven hồ như Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Quảng Khánh, Thanh Niên... Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, không để tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép mặt nước và hành lang ven hồ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Một trong những nội dung trọng tâm của đợt ra quân là kiểm tra, xử lý tình trạng câu cá, đánh bắt thủy sản trái phép, sử dụng các công cụ có nguy cơ gây hủy hoại nguồn lợi thủy sản như kích điện, lưới vét và các phương tiện tự chế.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác đã lập biên bản, thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động câu cá, đánh bắt trái phép như cần câu, mồi câu chuyên dụng, lưới đánh cá, vợt xúc và các loại bẫy cá tự chế. Lực lượng Công an phường đồng thời nhắc nhở, yêu cầu những người có hành vi vi phạm chấm dứt hoạt động, giải tán khỏi khu vực.

Đáng chú ý, tại một số vị trí ven hồ, người dân tự ý sử dụng sắt, gỗ, tấm bê tông, lốp xe cũ để dựng bục bệ, gia cố cầu câu cá vươn ra mặt nước. Những công trình tạm bợ này không chỉ xâm phạm hành lang bảo vệ hồ, gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là tai nạn đuối nước khi có người tập trung câu cá trên các kết cấu thiếu chắc chắn.

Trước tình trạng trên, đoàn công tác đã sử dụng máy cắt và các dụng cụ chuyên dụng để tháo dỡ các bục bệ, cầu câu cá tự phát. Các cọc gỗ đóng xuống lòng hồ, tấm ván và vật liệu gia cố tạm bợ được nhổ bỏ, thu gom, vận chuyển khỏi khu vực. Quá trình tháo dỡ được triển khai khẩn trương, bảo đảm an toàn, trả lại sự thông thoáng cho hành lang ven hồ và mặt nước.

Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ các bậc thang, bục bệ sắt do người dân tự ý lắp đặt để xuống hồ câu cá

Việc xử lý kiên quyết các công trình tự phát thể hiện quyết tâm của chính quyền phường Tây Hồ trong lập lại trật tự đô thị, bảo vệ không gian công cộng, ngăn chặn tình trạng tùy tiện sử dụng mặt nước hồ vào mục đích cá nhân.

Gắn xử lý vi phạm với duy trì vệ sinh môi trường

Cùng với kiểm tra, giải tỏa các vi phạm, công tác vệ sinh môi trường được các lực lượng triển khai đồng bộ. Đoàn công tác tổ chức quét dọn vỉa hè, thu gom rác thải tại khu vực ven bờ, đồng thời vớt túi nilon, chai nhựa và các loại rác trôi nổi trên mặt nước.

Thực tế cho thấy, tình trạng một số người dân, du khách sau khi vui chơi, hóng mát hoặc câu cá tùy tiện vứt bỏ vỏ hộp thức ăn, chai nhựa, túi nilon đã ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh quan và môi trường sinh thái Hồ Tây. Vì vậy, việc kết hợp xử lý vi phạm trật tự đô thị với thu gom rác thải, làm sạch khu vực ven hồ là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng không gian công cộng.

Theo ghi nhận, đợt ra quân đã đạt được những kết quả tích cực: nhiều bục bệ, cầu câu cá tự phát được tháo dỡ; các công cụ, phương tiện đánh bắt thủy sản trái phép bị thu giữ; lượng lớn rác thải tồn đọng được thu gom, góp phần cải thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường khu vực Hồ Tây.

Tuy nhiên, để duy trì những kết quả đạt được, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý của các lực lượng chức năng, ý thức tự giác của người dân và du khách có vai trò đặc biệt quan trọng. Mỗi cá nhân cần chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ hành lang hồ, không tổ chức câu cá, đánh bắt thủy sản trái phép, không tự ý dựng bục bệ, công trình trên mặt nước và không xả rác bừa bãi.

Thời gian tới, việc duy trì kiểm tra, xử lý vi phạm gắn với tuyên truyền, vận động người dân nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường sẽ tiếp tục là giải pháp cần thiết để giữ gìn trật tự đô thị, cảnh quan và hệ sinh thái Hồ Tây, góp phần bảo vệ không gian xanh có giá trị của Thủ đô.