Ra quân xử lý môi trường, khơi thông dòng chảy tại phường Hạc Thành

Lực lượng công nhân môi trường thu dọn bèo tây tại sông nhà Lê.

Công ty huy động hơn 200 công nhân cùng nhiều phương tiện, máy móc chuyên dụng, chia thành 5 mũi, tổ chức xử lý các điểm cửa xả, kênh mương hở, miệng cống, hố ga bị bùn đất, rác thải bồi lấp, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước.

Ghi nhận tại phường Hạc Thành, lực lượng tập trung nạo vét các cửa xả ra sông Nhà Lê, trong đó có khu vực Khu đô thị Đông Sơn, đường Trần Bảo, cửa xả Hồ Núi Long ra sông Nhà Lê trên đường Trịnh Kiểm, cửa xả khu vực đường Mật Sơn và cầu Quảng Xá.

Xác định đây là địa bàn có khối lượng công việc cần xử lý lớn, Công ty đã huy động 90 công nhân cùng 8 xe tải, 3 máy xúc, 5 xe ép rác và 3 xe hút bùn để xử lý.

Lãnh đạo Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa chỉ đạo công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy.

Ông Lê Văn Hoàng, Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để triển khai đồng loạt tại các khu vực trọng điểm. Các lực lượng sẽ tổ chức thi công liên tục, ưu tiên những vị trí đang ngập úng hoặc có nguy cơ tái ngập khi xảy ra mưa lớn.

Video: Phỏng vấn ông Lê Văn Hoàng.

Theo kế hoạch, việc nạo vét, khơi thông dòng chảy và vệ sinh môi trường được thực hiện trong khoảng 5-7 ngày, tùy khối lượng công việc và tình hình thực tế.

Trong quá trình triển khai, Công ty sẽ tiếp tục rà soát, điều chuyển, tăng cường nhân lực, máy móc đến những khu vực phát sinh hoặc có khối lượng công việc lớn.

Một số hình ảnh tại ngày ra quân xử lý vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy: