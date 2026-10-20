Ra quân phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tham gia lễ ra quân có lãnh đạo BHXH tỉnh, đại diện ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các xã, phường; bưu điện và các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia.

Các đại biểu dự lễ phát động tại điểm cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh phát động đợt cao điểm

Tại buổi lễ, lãnh đạo BHXH tỉnh đã phát động đợt cao điểm rà soát dữ liệu, tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH, BHYT với phương châm “Sạch dữ liệu - Đúng đối tượng - Rõ chính sách - Phát triển bền vững”.

Để đợt cao điểm diễn ra thành công, đạt kết quả cao, lãnh đạo BHXH tỉnh yêu cầu các đơn vị BHXH trực thuộc phân công rõ người, phụ trách từng địa bàn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở để xác minh, phân loại và cập nhật thông tin. Trên cơ sở đó, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục cho người đủ điều kiện được đóng, hỗ trợ mức đóng; tư vấn, vận động người dân tiếp tục tham gia và duy trì tham gia BHXH, BHYT.

Lãnh đạo Phòng Quản lý thu và Phát triển người tham gia, BHXH tỉnh báo cáo tình hình phát triển người tham gia

Đợt cao điểm rà soát dữ liệu, tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH, BHYT được BHXH tỉnh triển khai từ ngày 20/10/2026, yêu cầu hoàn thành rà soát dữ liệu chậm nhất ngày 20/11/2026, tập trung đối chiếu, xác minh khoảng 45.000 trường hợp đã gắn số căn cước nhưng dữ liệu đang ghi nhận dừng tham gia BHXH, BHYT.

Đối tượng được ưu tiên xác minh là người thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT; người được ngân sách tỉnh hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện và người đã dừng đóng có khả năng tham gia trở lại.

Lãnh đạo Phòng Quản lý thu và Phát triển người tham gia, BHXH tỉnh triển khai rà soát, làm sạch dữ liệu người dã gắn số căn cước đang dừng tham gia BHXH, BHYT tại các xã, phường

Sau lễ ra quân, BHXH tỉnh và 8 BHXH cơ sở tiến hành rà soát, xác minh, tuyên truyền, vận động tại từng địa bàn theo danh sách được phân giao.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã vận động được 2.064 người tham gia BHXH tự nguyện mới, 2.899 người đã dừng đóng tham gia trở lại và 4.579 người tham gia mới BHYT tự đóng.

Lũy kế đến hết tháng 9, toàn tỉnh có 77.246 người tham gia BHXH, trong đó có 60.827 người tham gia BHXH bắt buộc, 16.419 người tham gia BHXH tự nguyện. Toàn tỉnh có 704.755 người tham gia BHYT, tăng 7.229 người so với cuối năm 2025